Alba, cantiere d’estate per rifare il trucco a piazza Ferrero? Comune ed esercenti a confronto

Mentre si avvicina il quinto anniversario dalla scomparsa di Michele Ferrero, mancato il 14 febbraio 2015, l'Amministrazione comunale guidata da Carlo Bo discute dei tempi e dei modi coi quali rimetter mano alla pavimentazione dello spazio cittadino che dal settembre dello stesso anno ne ricorda la memoria.



L’intervento è stato il piatto forte della seduta tenuta ieri, mercoledì 6 febbraio, dalla I Commissione del Consiglio comunale, i cui componenti hanno potuto apprendere dalla viva voce dell’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Reggio lo stato dell’arte del progetto che – insieme all’annunciata revisione di corso Europa – sta maggiormente caratterizzando questi primi mesi di mandato del rinnovato esecutivo.



Confermato il costo previsto per l’opera (300mila euro), l’assessore ha spiegato cosa si intende fare nella piazza, il cui spazio centrale, attualmente rivestito da grandi e colorate piastrelle che hanno accusato rapidamente il segno del tempo, verrà sostituito da un selciato fatto di cubetti e lastre in pietra di Luserna. Una pavimentazione che, rispetto a quella attuale, avrebbe il doppio vantaggio di assicurare maggiore durata nel tempo e di meglio armonizzarsi al rinnovato contesto degli spazi circostanti, da via Alfieri a via Roma, passando per corso Italia e piazza San Paolo.



Detto dell’opera, che tecnicamente non sembra presentare particolari difficoltà realizzative, e data qualche critica per un investimento che seguirebbe di appena una dozzina d’anni la revisione dello stesso spazio operata negli ultimi mesi della seconda Giunta Rossetto, il principale nodo al momento sembra essere quello dei tempi, di come concentrare nel minor lasso possibile l’inevitabile disagio che il cantiere comporterà ai tanti operatori commerciali e della ristorazione che su quel frequentato spazio si affacciano.



Coi primi sondaggi dell’autunno scorso l’intenzione della Giunta sembrava quella di voler calendarizzare le sei settimane di tempo richieste per i lavori nei mesi primaverili. Una previsione ora rivista a favore della stagione estiva per un ordine di ragioni di tipo tecnico – per evitare il rischio che temperature troppo rigide possano pregiudicare la qualità delle malte necessarie alla posa –, ma anche per non interferire coi flussi turistici di una stagione che, all’ombra delle cento torri, registra numeri in continua crescita. Meglio l’estate quindi, anche se in quel caso si dovrà invece correre, per evitare di sovrapporsi al periodo della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.



"In questo senso nulla è deciso in modo definitivo – spiega al nostro giornale l’assessore Reggio –. Nella prossima settimana ci confronteremo con gli esercenti della piazza, dopo incontri che in questi mesi ci hanno messo di fronte ad associazioni di categoria e comitato di quartiere. I riscontri sul progetto al momento sono tutti positivi, come mi è sembrata entusiastica l’opinione raccolta ieri da buona parte dei componenti la commissione consiliare. La difficoltà maggiore riguarda, appunto, la necessità di trovare una finestra utile e concentrare l’intervento nei tempi più rapidi possibili".