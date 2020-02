Alba, il Liceo Scientifico cresce ancora e guarda a quota 700 allievi. Nuovi corsi serali in arrivo all’Einaudi e all’Enologica

Se rispetto alle preiscrizioni chiuse lo scorso 31 gennaio la tendenza a livello provinciale è quella segnata da un generale arretramento dei licei – -3%, dopo anni di crescita, il dato comunicato ieri ai presidi dall’Ufficio Scolastico Provinciale – e da una contestuale avanzata degli istituti professionali, la notizia ai piedi delle Cento Torri è che i primi rimangono invece ben saldi nelle scelte di una quota significativa dei ragazzi che, prossimi all’uscita dalle scuole medie, si apprestano a iniziare il ciclo di studi che li porterà al diploma.





UNA PRIMA IN PIU’ PER IL LICEO COCITO

La prima conferma in questa direzione arriva dalla professoressa Anna Viarengo, che dallo scorso settembre ha assunto la direzione del Liceo Scientifico "Cocito", che coi suoi 667 allievi (anno scolastico in corso) rappresenta una delle più frequentate scuole superiori cittadine. Un plesso che, stando alle pre-iscrizioni raccolte sino allo scorso 31 gennaio, si prepara a crescere ancora, in una forbice compresa tra i 20 e i 30 allievi. "E’ sicuramente un buon risultato – spiega Viarengo –. Le richieste di nuove iscrizioni sono in totale 167, con prevalenza delle Scienze Applicate rispetto all’indirizzo tradizionale. Chiederemo di poter avere una prima aggiuntiva, rispetto alle sei attuali".





STABILI CLASSICO E ARTISTICO

Se il Liceo Scientifico cresce, Classico e Artistico non perdono allievi, almeno ai piedi delle Langhe. Il che in qualche modo è una notizia, visto che molti dirigenti scolastici si erano preparati a contendersi gli iscritti di una leva – quella del 2006 – per la quale il numero di nuovi nati aveva fatto registrare una forte diminuzione rispetto agli anni precedenti. "Siamo soddisfatti – spiega Luciano Marengo, il dirigente che ormai da alcuni anni ha unificato sotto la propria guida il "Govone" e il "Gallizio" –. Abbiamo 76 iscritti all’Artistico e 70 al Classico, sono numeri stabili, ma viste quelle premesse direi che possiamo essere contenti".





IN 193 SCELGONO IL LICEO "DA VINCI": SI PUNTA A 9 PRIME

All’insegna di una sostanziale stabilità anche i numeri in arrivo da Liceo "Da Vinci", attivo con gli indirizzi Linguistico, Scienze Umane, Economico Sociale e, ormai da tre anni, anche con la nuova proposta del Liceo Musicale.

"Al momento contiamo 193 nuove iscrizioni, 3 in meno rispetto allo scorso anno - spiega la professoressa Giorgia Revello, vice del preside Alessandro Zannella -. Ma bisogna anche considerare che si tratta di dati non ancora completamente definitivi, come va tenuto conto del fatto che al nostro istituto si rivolge anche un certo numero di allievi che vi arrivano in seconda battuta da altri licei".

L’istituto di piazza Garibaldi chiederà di iniziare il nuovo anno con 9 nuove prime, rispetto alle 8 attuali: 3 ciascuno per gli indirizzo Linguistico e Scienze Umane, e una per il Musicale, mentre l’Economico Sociale potrebbe passare a 2 classi.





ISTITUTO "EINAUDI": RAGIONIERI IN FLESSIONE. CRESCE L’ITIS, DOVE ARRIVA UN NUOVO CORSO SERALE

Dopo anni in crescita fanno segnare un piccolo stop le iscrizioni all’Istituto Superiore "Einaudi", che coi suoi 812 allievi si conferma comunque uno dei plessi più numerosi della provincia.

"Il nostro istituto rispecchia l’andamento provinciale, che fa segnare un calo di iscrizioni nel settore economico – ci spiega la preside Valeria Cout –. Contiamo 55 preferenze per l’indirizzo di Amministrazione Finanza e Marketing (il vecchio Ragioneria, ndr), in calo di 13 unità rispetto allo scorso anno. Stabile il corso di Costruzioni Ambiente e Territorio (geometri, ndr), che conta 30 iscritti, mentre abbiamo buoni riscontri sul fronte del cosiddetto Itis, che conta 10 richieste in più (a 36) per l’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica e 43 per quello di Informatica".

"Sono numeri attendibili, ma non ancora esaustivi – prosegue la dirigente –, considerato che riceviamo diverse richieste, nell’ordine delle 20-30, anche nel periodo estivo, magari da ragazzi provenienti dai licei".

Il totale al momento parla di 163 richieste, contro le 171 dello scorso anno. Questo senza contare i corsi serali, dove a Costruzioni Ambiente e Territorio, ormai al terzo anno, da settembre si aggiungerà un indirizzo di Informatica e Telecomunicazioni. Un’offerta particolarmente ampia, alla quale si aggiunge la bella novità dei laboratori di Robotica e Informatica inaugurati nel novembre scorso.





ENOLOGICA E AGRARIA: CALO IN PERIFERIA.

AD ALBA ARRIVA UN CORSO DI DIPLOMA SERALE

Numeri stabili, con qualche criticità nelle sedi più periferiche. E’ la tendenza che caratterizza la grande realtà dell’Istituto Superiore "Umberto I", sotto al cui cappello convivono la Scuola Enologica di Alba e le sue sezioni associate di Grinzane Cavour (Istituto professionale per l’Agraria a indirizzo vitivinicolo), Santo Stefano Belbo, Fossano (indirizzo cerealicolo-foraggero) e Verzuolo (indirizzo frutticolo-olivicolo).

"Il numero di richieste è in lievissimo calo, a quota 161 – spiega la dirigente Antonella Germini –. Facciamo un poco più fatica sulle sedi di Fossano, che fa registrare un calo importante, e anche su quella di Santo Stefano Belbo, che ancora non è riuscita a fare breccia negli orientamenti di allievi e famiglie, evidentemente". L’istituto albese guarda comunque a settembre con la positiva novità di un nuovo corso serale professionale per l’Agricoltura, con taglio vitivinicolo, che consentirà a studenti lavoratori di conseguire il diploma in tre anni. "Un’offerta formativa che al momento sul territorio di Langhe e Roero non esiste – spiega la dirigente – e alla quale guardiamo quindi con grosse aspettative".





NOVE PRIME CLASSI TRA ALBA, NEIVE E CORTEMILIA:

NUMERI STABILI PER L’ISTITUTO "CILLARIO FERRERO"

"Il numero complessivo degli iscritti è pressoché uguale a quello dello scorso anno – spiega la dirigente Paola Boggetto, alla guida dell’Istituto Professionale "Cillario Ferrero", attivo nelle sedi di Alba, Neive (Arte Bianca) e Cortemilia –. Dopo un inizio piuttosto critico, le iscrizioni alla fine si sono riprese negli ultimi giorni utili, cosicché ci prepariamo ad avere quattro prime classi, una per indirizzo, nella sede di Alba, dove si registra un incremento del turistico (indirizzo commerciale). Quattro classi confermate anche all’Arte Bianca di Neive, mentre a Cortemilia (Industria e Artigianato per il Made in Italy) si andrà avanti con una sezione".





APRO FORMAZIONE: ASPETTANDO SETTEMBRE

RICHIESTE IN CRESCITA DEL 33%

Nelle scelte di molti ragazzi prossimi a ultimare la terza media ci sono poi i diversi indirizzi proposti da Apro Formazione, attiva nelle due sedi di Alba e di Canelli con proposte di scuola dell’obbligo e corsi professionali negli ambiti turistico (con Alba Accademia Alberghiera), meccanico, elettrico, della moda, dei servizi alla persona e dell’informatica.

"Le iscrizioni ai nostri corsi nei diversi settori seguono in realtà flussi temporali diversi da quelli degli istituti statali – spiegano dallo storico polo di formazione professionale albese -, per cui il momento ideale per tirare questa somma sarà quello di metà settembre. Fatta questa premessa, al momento possiamo però comunque confermare un aumento del +33% delle prenotazioni ricevute rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso".