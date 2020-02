Arriva in tavola “Musicale”, l’olio dedicato ai 70 anni del Festival della Canzone

Il 70° compleanno del Festival della Canzone italiana è stata l’occasione giusta per presentare una nuova bottiglia di olio extra vergine dedicata proprio alla manifestazione musicale più importante del nostro paese.

“Musicale” è il nuovo olio evo ricavato da sole olive Taggiasca raccolte a mano, selezionate nelle campagne del Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia. Un prodotto che rappresenta una vera musica per il palato perché racchiude tutte le caratteristiche delle sette note musicali: profumo, fruttato, dolce, piccante, amaro, carciofo e mandorla.

La bottiglia scura ed elegante, ha immediatamente ottenuto un grande successo fra chef e operatori del settore, ed è già presente in molti ristoranti della città dei fiori e non solo.

La bellezza della bottiglia e il gusto nuovo, delicato ed insieme straordinario lo rendono adatto per tutti: giovani e meno giovani, chef professionisti e semplici appassionati.

E per quanti fra giornalisti e turisti affollano in questi giorni Sanremo e dintorni rappresenta anche un bellissimo souvenir da portare a casa da gustare in famiglia o regalare agli amici.

Lo spirito della famiglia Mela, in perfetto equilibrio fra una tradizione, che in questo caso ha radici profonde, ed una incessante attività di miglioramento e innovazione, ha dato vita ad un’autentica eccellenza di un territorio, che trova proprio nell'olio il prodotto più importante del settore agroalimentare.

Il nuovo olio lo potete trovare in diversi negozi della città di Sanremo e nei ristoranti: La vita è bella, Tipico, Ristorante Conchiglia, Ristorante Playa Manola, Ristorante Glam, e Napul’è.

Il Frantoio di Sant'Agata d'Oneglia di Mela C. & C si trova ad Imperia in via dei Francesi n.48 Tel: +39 0183293 472