Carrù, collaudata questa mattina la banda ultralarga: Internet non è mai stato così veloce

A Carrù, da oggi, è possibile navigare online in maniera decisamente rapida: merito della conclusione del cantiere per l'approdo in paese della banda ultra larga, che ha condotto, nella mattinata di oggi, giovedì 6 febbraio, all'avvio dei collaudi da parte di Infratel, eseguiti alla presenza del consigliere comunale Christian Sciolla.

La patria del bue grasso diventa così il primo Comune della provincia di Cuneo, per quanto concerne le aree bianche (cosiddette perché ritenute a fallimento di mercato), a fornire ai propri cittadini l'opportunità di portare direttamente all'interno della propria abitazione la connessione Internet ultra veloce (si parla di 1 giga in download e upload).

Una richiesta da parte di un residente è già pervenuta ed è prevedibile che, a questa, se ne aggiungeranno altre nelle prossime ore. A chi occorre fare riferimento? Alle compagnie private che offrono l'allacciamento alla rete.

A stretto giro di posta, Carrù dovrebbe essere seguita da Villanova Mondovì, altra realtà del Cuneese da sempre molto attenta allo sviluppo e alle migliorie tecnologiche applicabili sul territorio della Granda.