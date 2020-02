Ennesima fumata nera per la variante di Demonte: il Ministero dei Beni culturali conferma il suo "no"

Con una lettera datata 6 febbraio 2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha risposto alla petizione promossa da Ezio Barp, cittadino di Demonte da sempre in prima linea nella richiesta della realizzazione della famigerata variante. "Ne va della salute e della sicurezza di chi ci vive. Un paese come Demonte non può sopportare il passaggio di centinaia - tra i 600 e gli 800 - di tir ogni giorno". Queste le ragioni di chi da decenni aspetta la variante.

L'iter si era fermato lo scorso ottobre, quando la parte di competenza del Ministero dei Trasporti era stata bloccata dal parere negativo del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo (MiBACT), Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio.

Una vera impasse che sembrava potesse risolversi con le proposte di Anas relative a interventi di mitigazione di un'opera che, inutile negarlo, avrebbe un impatto ambientale importante.

Proposte di mitigazione presentate da Anas e condivise in una riunione a Roma lo scorso dicembre, presente anche il sindaco del paese Francesco Arata che, proprio una quindicina di giorni fa, si mostrava fiducioso sulla possibilità di partire finalmente con l'opera.

"Solo il MIBACT ha espresso opposizione. Tutti gli altri hanno invece espresso condivisione", aveva dichiarato.

Le ragioni del no? La necessità di tutelare il forte della Consolata, il cui valore storico verrebbe deturpato dal passaggio della galleria prevista nel progetto, che dovrebbe venire scavata sotto la collina in foto, a destra dell'edificio.

"Il rilievo sul valore storico non ha fondamento. Se vogliamo, vi potrebbe essere un rilievo di carattere paesaggistico, superabile. La stessa Anas, consapevole di questo progetto, ha ritenuto di dove inserire il tema della mitigazione ambientale. E' una cosa condivisa e condivisibile da tutti, ma se ne può discutere nel momento in cui passeremo alla fase esecutiva", aveva continuato il sindaco un paio di settimane fa, parlando di una situazione intollerabile.

Adesso, con questa nuova lettera, l'ennesima mazzata.Nessuna fase esecutiva in vista.

Riportiamo la parte finale della lettera che conferma questa ennesima fumata nera:

"Con propria nota del 04.02.2020 la competente Direzione generale del MiBACT, ha comunicato anche a questo Dicastero, che a conclusione degli ulteriori approfondimenti richiesti “… si deve giocoforza evidenziare come le ragioni sottese all’espressione del proprio parere tecnico istruttorio negativo del 23/10/2019 (a seguito di un articolato e approfondito iter istruttorio svolto da questo Ministero) rendono difficile, se non impossibile, l’individuazione di opere di mitigazione atte a ridurre l’impatto negativo descritto a carico del progetto di cui trattasi, tanto meno di opere di compensazione, la cui previsione non potrebbe avvenire con l’ammissione di una deteriore tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, oggetto invece di fondamentale tutela costituzionale.”.

Alla luce di quanto rappresentato, questa Direzione generale, priva di strumenti propulsivi utili alla prosecuzione dell’iter procedimentale e attuativo dell’intervento, è in attesa delle determinazioni che vorrà adottare il DICA (Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del consiglio dei ministri) e seguirà l’eventuale deliberazione del Consiglio dei Ministri".

E intanto il centro di Demonte, così come Aisone, continua a soffrire, senza che ci sia, al momento, una soluzione in vista.