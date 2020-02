Il Polo Museale del Piemonte fa chiarezza sullo stato del Castello di Racconigi: "Notizie non debitamente verificate"

Il Polo Museale del Piemonte ritiene necessario segnalare le inesattezze contenute nell’articolo Tre milioni di euro per il castello di Racconigi, ma i lavori non possono partire perché non vengono assegnati.



Il Polo Museale del Piemonte, articolazione periferica del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, malgrado le molteplici difficoltà dovute alla grave e perdurante carenza di personale di cui risente sin dalla sua istituzione, riesce comunque a garantire la regolare apertura al pubblico del Complesso monumentale del Castello di Racconigi.



Oltretutto è opportuno precisare che non è noto a cosa sia riferito l’importo di 3.000.000 € indicato addirittura nel titolo. Potrebbe trattarsi anche dei fondi ministeriali che sono stati assegnati al Segretariato regionale del Ministero per il Piemonte allo scopo di condurre interventi conservativi sul Castello stesso, uno stanziamento correlato all’attuazione del Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” approvato dal Ministro con D.M. 02/12/2016.



Secondo quanto stabilito da tale Piano Strategico i fondi stanziati per il Castello di Racconigi ammontano complessivamente a oltre 2.000.000 €, così ripartiti: 1.600.000 €, oltre a IVA, per il restauro dei serramenti del Castello e circa € 233.000 €, oltre a IVA, per l’intervento di revisione delle coperture e l’adeguamento strutturale del complesso della Margaria del Castello di Racconigi.



Stando alle ultime informazioni avute al riguardo dal Segretariato stesso, il secondo intervento è già in fase di appalto, mentre il primo progetto non sarebbe stato ancora completato.

La restante somma di 900.000 € citata nell’articolo riguarda invece un finanziamento che il Ministero ha assegnato al Polo Museale del Piemonte e su cui si possono quindi dare più puntuali informazioni. Il responsabile del procedimento incaricato sta operando con efficacia per individuare gli interventi più urgenti finalizzati al recupero della piena accessibilità del Parco attraverso opere di manutenzione straordinaria e restauro che riguarderanno non solo il verde, ma anche i piccoli edifici siti all’interno del percorso del Giardino romantico: Imbarcadero, Dacia, Tempietto, Cappella e Colombaia, nonché il Giardino dei Principini presso le Margarie.



Nel piano delle opere in fase di completamento non è stato nemmeno trascurato l’importante sistema delle acque del Parco, e si sta valutando la fattibilità di un accordo per la manutenzione dei canali e delle parti accessorie ai corsi d’acqua interni con la Coutenza Canali di Racconigi e Carmagnola, associazione di specialisti che si occupa della tenuta dei corsi d’acqua a scopo irriguo, che permetterà di assicurare il ripristino del corretto afflusso delle acque dentro il Lago del Parco.



Al contempo con tale finanziamento saranno affidati gli incarichi tecnici specialistici a professionisti altamente qualificati, tra cui un paesaggista, al fine di redigere il progetto esecutivo ed indire la gara d’appalto.



L’articolo apparso su codesta testata, dunque, non solo attribuisce erroneamente al Polo Museale un’inerzia che non trova rispondenza nella realtà dei fatti, ma dimostra anche di ignorare il lavoro svolto, non tenendone assolutamente conto e diffondendo notizie non debitamente verificate.



Quanto alle dichiarazioni riportate a nome del Sindaco del Comune di Racconigi, se a lui effettivamente ascrivibili, si deve constatare, ancora una volta, la superficialità dimostrata nell’imputare responsabilità, anche pesanti, a questo Istituto, pur non disponendo di dati ed elementi per entrare nel merito del suo operato.



L’Ufficio Comunicazione del Polo Museale del Piemonte