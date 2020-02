La città delle Paci dice addio all’ex sindaco Germanetto: "Grazie al suo impegno Cherasco tornò a splendere"

I rintocchi a lutto provenienti dalla torre civica cheraschese accompagneranno l’ultimo viaggio terreno di Michelino Germanetto, per quasi vent’anni sindaco della città delle Paci (dal 1975 al 1994), prima di divenire consigliere regionale, spentosi nella sua casa di strada Serre a Bra all’età di 81 anni.



Originario del Bricco, da tutti conosciuto come "il professore", per oltre vent’anni Germanetto fu preside e titolare dell’Istituto aeronautico “Lindbergh” di Milano, tra le più affermate realtà italiane impegnata nella formazione di piloti civili, steward e altro personale di volo.



Un’attività professionale che gli valse anche importanti riconoscimenti (nel giugno 2018 gli venne conferita l'onorificenza di commissario “Iemo”) e alla quale affiancò un forte impegno sul fronte politico e amministrativo.

"E’ sotto i suoi mandati che Cherasco avviò l’importante opera di ristrutturazione del suo importante patrimonio di edifici storici, di monumenti e di chiese – ricorda oggi l’attuale primo cittadino Carlo Davico –. Un lavoro che, unito all’organizzazione e alla promozione di manifestazioni capaci di dare lustro a tutto il territorio, consentì al paese di lasciarsi alle spalle l’immagine di realtà depressa alla quale sembrava rassegnata nei decenni successivi al secondo Dopoguerra, per diventare il vivace centro commerciale e culturale che oggi conosciamo".



All’ex primo cittadino – che lascia la moglie Clara Ravina, la figlia Monica col marito Antonio, il fratello Cherubino con la moglie Maddalena e la sorella Rosanna col marito Franco – si deve inoltre il decisivo sostegno al nascente settore dell’elicicoltura, che oggi vede il centro della Granda tra le sue capitali italiane e mondiali.



Meriti numerosi, che confermano l’Amministrazione cittadina nel voler perpetrare la tradizione che da tempo accompagna a Cherasco le esequie di chi ne ha indossato la fascia tricolore. In programma alle ore 10 di sabato 8 febbraio presso la parrocchia braidese di Sant’Andrea Apostolo, le esequie dell’ex sindaco proseguiranno infatti col viaggio della salma verso il cimitero di Bricco. Prima di arrivare alla tomba di famiglia il corteo funebre transiterà però dal centro storico del capoluogo, dove il feretro sosterà per qualche minuto di fronte al Municipio, per l’omaggio dei suoi concittadini, mentre le campane della torre civica suoneranno a lutto.



Il rosario verrà invece recitato nella serata di domani, venerdì 8 febbraio, nella chiesa braidese dei Battuti Bianchi.