Saluzzo, i licei Soleri-Bertoni e Bodoni gli istituti cittadini con il maggiori numero di iscritti

Composta la nuova mappa della popolazione scolastica che ruota sugli istituti Superiori di Saluzzo e Verzuolo. Gli studenti della media hanno compiuto la loro scelta di percorso scolastico e professionale. Le iscrizioni per l'anno scolastico 2020/2021 si sono chiuse infatti il 31 gennaio.

Anche il Saluzzese si allinea con i dati provinciali e italiani: la scelta prioritaria è per i licei con l’idea che aprano più strade.

228 nuove iscrizioni all’istituto Soleri–Bertoni di via Traversa del Quartiere. E' il numero di iscritti più alto tra le Superiori della città e circondario. A settembre saranno quattro le classi nell’indirizzo "Scienze Umane", dove sono state 95 le iscrizioni, mentre all’indirizzo Economico Sociale sono 25 iscritti (1 classe). Il Linguistico dell’istituto avrà 74 nuovi studenti che formeranno 3 classi, l’Artistico 34 allievi in 2 classi.

“Rispetto allo scorso anno – comunica la dirigente Alessandra Tugnoli - una trentina in più”. Dato che porta la popolazione del liceo, con la sede in tre maniche della ex Caserma Musso, ad iniziare il nuovo anno complessivamente con 1040 studenti, provenienti da circa 50 paesi del territorio. L’istituto a densità più alta.

Sempre alte le iscrizioni al liceo "Bodoni": 190 studenti complessivamente. Al Classico 21 (una classe); allo Sportivo 28 (1 classe), Scienze applicate registra 73 iscritti, lo "Scientifico" 65. Sono previste 5 o 6 classi tra questi due indirizzi." Il Bodoni, aprirà il nuovo anno scolastico con 800 studenti.

L’istituto Superiore, Denina, Rivoira, Pellico, registra al Denina 41 nuovi studenti in due classi di “ragioneri” e 15 in una classe “geometri”. Al Pellico “Servizi Sociali" 29 studenti in 2 classi, nell'indirizzo "Servizi Commerciali" 19 in una classe, 11 iscritti all’indirizzo “Legno”. L’Itis Rivoira registra 37 allievi: formeranno 3 classi di Informatica, altri 19 (una classe) di Elettronica.

All’Agraria di Verzuolo, l’Istituto Umberto I, i nuovi studenti saranno 57. Un numero che conferma il trend della Scuola.

Il fronte della Formazione professionale non perde colpi, ma li guadagna. Segna un aumento importante l’agenzia Formativa Afp con sede a Cuneo, Dronero, Verzuolo. Un aumento del 21,6% rispetto all' anno formativo precedente. In totale le iscrizioni al 1° anno del percorso di qualifica professionale triennale sono 139. Il Centro di formazione professionale di Verzuolo segna un 10% in più con 43 nuovi iscritti. Il corso di Operatore meccanico- Riparazione veicoli a motore, vedrà l’ingresso di 23 allievi, mentre il corso Operatore Meccanico-Saldatura: 20.

Il direttore generale, Ingrid Brizio esprime grandissima soddisfazione “per l'eccellente risultato, frutto di un sistematico impegno dei Direttori di Centro e dei Referenti dei Servizi , che hanno innovato e migliorato il processo di orientamento, coinvolgendo in modo proficuo famiglie ed Istituti comprensivi del territorio".

L’Agenzia formativa salesiana sede di Saluzzo mantiene costanti le quote di iscrizione. 57 nuovi studenti: 27 per il corso di operatori del Benessere ed Acconciatura. 15 per il corso di operatori per i corsi d Promozione e Accoglienza turistica. 15 nel percorso di Panetteria, pasticceria, pasta da forno.