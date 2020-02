Murales deturpato in piazza Boves a Cuneo: “I fatti risalgono a mesi fa, i colpevoli stanno ripulendo il misfatto”

In riferimento all'articolo pubblicato questa mattina sul murales deturpato in piazza Boves a Cuneo, siamo stati contattati da Francesco Albanese, presidente dell'associazione culturale di Piazza Boves che ogni anno organizza la manifestazione “Arte in piazza”.

“L'imbrattamento risale a mesi fa ed era molto più esteso – ha specificato Albanese -. Abbiamo immediatamente individuato i responsabili che hanno chiesto scusa. Abbiamo trovato un accordo con questi ragazzi che, settimanalmente, vengono a ripulire il misfatto e stanno riportando il murales alla forma originale”.