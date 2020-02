Acquistare on line è sicuro o no?

Nonostante la sua presenza nella nostra quotidianità sia sempre più consistente, i pareri riguardo l’affidabilità e la sicurezza di internet restano ancora ampiamente discordanti. Acquisti online si, acquisti on-line no, la posizione del popolo italiano continua a vacillare tra la paura di subire una truffa e il fascino di poter scegliere i prodotti di cui necessitiamo comodamente da casa. Lo scoglio più grande da superare è certamente il timore di inserire i propri dati personali e quelli della propria carta di credito sul web, seguito dalla preoccupazione di ritrovarsi tra le mani un prodotto diverso da quello scelto oppure di pagare una cifra più elevata rispetto alla realtà. Paure reali, considerando che la disonestà purtroppo dilaga nella dimensione reale come in quella virtuale, ma allo stesso tempo possibili da affrontare se si considerano le soluzioni proposte per fronteggiare entrambi i pericoli e dare a tutti la possibilità di muoversi liberamente nel web e, privi di ogni ansia, godere del grande vantaggio di poter accedere con facilità a prodotti per tutti indispensabili come ad esempio gli elettrodomestici.

Le accortezze sono importanti, così come l’informazione. Dal punto di vista dei pagamenti le strade su cui si batte maggiormente per migliorare il servizio sono due. La prima riguarda la sicurezza in generale, dalla richiesta da parte dei siti di e-commerce di password dotate di una maggiore complessità, alla creazione di sistemi di controllo più efficienti. Andando più nello specifico, nel caso delle password ormai la policy adottata nella stragrande maggioranza dei casi propone o accetta solo soluzioni alfanumeriche composte da quanti più elementi differenti possibili, in modo da impedirne la riproduzione, e a questo si aggiunge la presenza di domande di sicurezza e codici incrociati a complicare ulteriormente l’accesso per gli estranei. La seconda soluzione riguarda invece i sistemi di pagamento alternativi, il cui aspetto più interessante è riscontrabile nelle opzioni relative alle carte prepagate, ricaricabili anche solo esclusivamente per effettuare un acquisto, e al servizio PayPal attraverso il quale è possibile effettuare o ricevere pagamenti online senza dover fornire i propri dettagli bancari.

Se ci riferiamo invece all’eventualità di subire una truffa in termini di mancata corrispondenza tra quanto è stato scelto e ciò che ci viene recapitato, la strada da seguire è quella dei siti di comparazione e valutazione come lovelycasa che adottano un sistema di ricerca supportato da figure esperte finalizzato all’identificazione dei migliori prodotti sul mercato. Le categorie interessate sono molteplici e si riferiscono alle diverse esigenze che ognuno di noi ha nel quotidiano: dalla scelta del divano più comodo all’individuazione delle macchine da caffè automatiche che presentano le migliori prestazioni. Chi non ha mai sentito la necessità di confrontarsi con un esperto o del parere altrui prima di effettuare un acquisto? Ancora di più se si tratta di un’operazione ‘immateriale’ e di settori caratterizzati da un’offerta sempre più variegata e di qualità, per cui la scelta può complicarsi ulteriormente. Ebbene, oltre a essere accessibili a tutti per la semplicità con cui descrivono oggetti anche complessi, questi siti adottano sistemi di valutazione molto utili. La soluzione è quella delle classifiche di comparazione basate sull’analisi delle caratteristiche tecniche e formali dei prodotti esaminati, alla quale si aggiunge il confronto tra i prezzi utile sia per individuare la fascia di interesse che per evitare di essere raggirati da informazioni false, e la descrizione dei pro e dei contro per ciascuna opzione in modo che ognuno possa individuare la soluzione più congeniale alle proprie esigenze. Un servizio fondamentale se si considera che realtà come queste rendono concreta la possibilità di entrare in contatto diretto con l’oggetto dei desideri anche attraverso uno schermo, quasi come a toccarlo con mano, e allo stesso tempo offrono una selezione fidata di quanto è in vendita sul mercato poiché affidata a professionisti del settore il cui consulto è finalizzato a rendere il processo decisionale del compratore più rapido e sicuro. Ma non solo, si tratta inoltre di strumenti molto efficienti anche per chi non desidera procedere con l’acquisto direttamente ma vuole semplicemente essere informato sulle novità presenti sul mercato, riuscendo in questo modo a stimolare maggiormente l’interesse delle persone e in alcuni casi anche a incoraggiare nuovi consumatori creando desideri di acquisto.

Provare per credere.