La formula vincente di Itur conquista gli IAT del Verbano

Una nuova gestione e due rinnovi alla guida di Uffici Turistici in prestigiose località del Verbano.



Il 2020 per Itur, società di Mondovì specializzata nel settore dello sviluppo turistico, si è inaugurato con l'obiettivo di applicare nell'alto Piemonte la professionalità e l'esperienza acquisite in oltre dieci anni di attività in tutto il Nord Italia.

Itur ha recentemente vinto il bando indetto dal Comune di Cannobio per guidare i due infopoint locali puntando su una forte presenza sul web con un piano di comunicazione integrata per la valorizzazione del territorio.



Le amministrazioni comunali di Baveno e di Cannero Riviera, invece, hanno rinnovato l'incarico per la gestione degli uffici turistici alla società cuneese, a testimonianza della bontà del lavoro svolto.



Cresce così a presenza di Itur sul Lago Maggiore, con il coordinamento degli uffici turistici delle tre località sul lato piemontese e della cittadina di Ispra sulla sponda lombarda.



Il metodo impiegato in tutte le gestioni ha come obiettivo il potenziamento dell'offerta turistica attraverso strategie di comunicazione e di promozione efficaci e personalizzate, con il coinvolgimento di personale qualificato e appositamente formato per offrire un servizio di accoglienza di alto livello.