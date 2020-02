Pavimenti in resina, caratteristiche e vantaggi

Se hai bisogno di rinnovare la tua casa e stai cercando una soluzione per i pavimenti che non preveda la demolizione, puoi scegliere la resina, una posa durevole e veloce. Negli ultimi anni, molte persone che hanno deciso di ristrutturare casa o sostituire i rivestimenti precedentemente esistenti, come le piastrelle, hanno preso in considerazione un altro percorso: la resina. Ampiamente usata nel settore terziario, la resina viene sempre più utilizzata nelle singole case.

Grazie alla sua ampia varietà di colori e finiture, è un elemento decorativo adatto sia all'interno che all'esterno. Questo materiale è normalmente una miscela di leganti sintetici e aggregati speciali a cui possiamo aggiungere alcune variazioni a seconda della funzione d'uso, infatti, l'utilizzo può essere previsto per pavimenti, sia interni che esterni, ma anche sul muro. L'uso della resina come rivestimento in contesti residenziali e privati, come le case, ha una storia abbastanza recente. In precedenza, la resina veniva utilizzata principalmente in vari settori come edifici industriali con un intenso traffico pedonale.

Oggi, i pavimenti in resina in un ufficio, in una sala espositiva ma anche in una casa privata rappresentano una scelta originale ed elegante che non è solo dovuta alla necessità di andare a coprire il pavimento precedente, ma anche al piacere che abbiamo quando il risultato è finito. La superficie trattata con resina offre diversi vantaggi, diventando liscia e senza fughe, un rivestimento moderno molto adatto per appartamenti e loft, spazi aperti con un gusto metropolitano e contemporaneo.

Questo tipo di rivestimento è disponibile in una moltitudine di colori e finiture come il satinato e il lucido. Le resine per pavimenti compensano lievi difetti del terreno e forniscono un buon isolamento. La superficie liscia consente una manutenzione rapida e semplice utilizzando solo prodotti a PH neutro, infatti, sono sconsigliati prodotti acidi e corrosivi e oggetti come spugne abrasive, al fine di evitare graffi.