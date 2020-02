2020 un anno di pace, si consegna il calendario interreligioso ai rappresentanti delle scuole cuneesi

2020: un anno di pace. Questo il titolo del calendario interreligioso realizzato per iniziativa del gruppo di lavoro operante in Cuneo da alcuni anni che verrà distribuito ai rappresentanti di tutte le scuole cuneesi nel corso di una breve cerimonia che si terrà al Cinema Monviso venerdì 7 febbraio alle ore 10.



Frutto della collaborazione tra Comune e Associazione Orizzonti di pace, potrà essere affisso in tutte le aule di Elementari, medie e superiori per segnalare le principali feste delle religioni che hanno aderito all’iniziativa. “È un ulteriore passo sulla via del cammino interreligioso intrapreso alcuni anni orsono in occasione della manifestazione Isoladimondo – dicono i partecipanti al gruppo di lavoro. Là si presentavano in un suggestivo momento di spiritualità le principali religioni presenti nella nostra città. Con questa iniziativa il percorso inaugurato può procedere e consolidarsi”.



“Non si è trattato solo di procedere meccanicamente alla compilazione di un elenco di feste – concludono i rappresentanti del gruppo di lavoro per il Calendario - Gli incontri che si sono susseguiti in questi mesi per la stesura del poster sono stati occasione di conoscenza e di scambio tra i rappresentanti delle diverse fedi, consolidando il dialogo avviato su iniziativa del Comune di Cuneo, che continua a sostenere con costanza questo percorso”.



Chi volesse ricevere gratuitamente copia del calendario può farne richiesta telefonando nelle ore pomeridiane allo 0171.695677.