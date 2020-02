45 metri sopra Alba, visita guidata al campanile della Cattedrale di Alba in occasione di San Valentino

In occasione della festa degli innamorati, il Museo della Cattedrale di Alba organizza uno speciale pomeriggio di visita al percorso archeologico sotto la Cattedrale di San Lorenzo per scoprire le testimonianze del passato romano e medievale della città e al termine della visita sarà eccezionalmente possibile salire sul doppio campanile romanico per ammirare dall’alto la “città dalle 100 torri”.



Una guida accompagna il gruppo e illustra le fasi costruttive della torre campanaria per poi condurlo alla scoperta di una insolita prospettiva sulla città e sulle colline di Langhe e Roero.



Prenotazione al numero tel. 345.7642123



Info: mudialba14@gmail.com