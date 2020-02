Al via a Boves il programma 2020 per i donatori dell'Avis

Nella mattina di sabato 18 gennaio all’ospedale di Boves, è stata fissata la prima donazione collettiva dell’anno dell’AVIS di Boves.



Tutti i donatori che sono nelle condizioni di poterlo fare sono invitati, in queste occasioni, a compiere il proprio gesto di solidarietà, e tanti raccolgono sempre l’appello (nonostante mattinata gelida)... Per la donazione, continuano a ricordare dalla Sezione, non è necessario essere digiuni, ma si può fare una piccola colazione con caffè, the, fette biscottate... evitando latte e alimenti grassi.



Domenica 16 febbraio vi sarà la Giornata del donatore, che con Messa per i soci defunti nella Chiesa parrocchiale, alle 9,30. Nella medesima giornata si proseguirà con assemblea ordinaria dei soci al Circolo Pensionati di Piazza Borelli. È, come si usa, in prima convocazione alle 5 del mattino (valida con la presenza della maggioranza dei soci) ed alle 10,30 in seconda convocazione (valida qualunque sia il numero dei presenti), con il seguente ordine del giorno: nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea, relazione morale del Presidente, relazione finanziaria, relazione del collegio dei Sindaci, discussione e votazione delle relazioni, presentazione, discussione ed approvazione del bilancio preventivo 2020, nomina dei delegati all’assemblea dell’AVIS Provinciale, varie ed eventuali.



Alle 13, al ristorante Park Hotel di Vernante si terrà, quindi, il pranzo sociale annuale. Sarà gratis per tutti i donatori che abbiano effettuato almeno una donazione nell’anno 2019, ai donatori emeriti, ai nuovi donatori e ai bambini fino a cinque anni, dai sei ai dodici anni si richiede contributo di 15, per tutti gli altri partecipanti il prezzo è di 33 euro. Caldo invito arriva a prenotare entro mercoledì 12 febbraio, telefonando ai numeri 329.2349798 (Graziano Dutto), 320.1468369 (Matteo Giubergia), 340.2902628 (Piera Giubergia).