Dove acquistare la tipica salsiccia di Bra a… Bra

Di vitello, con pancetta di maiale, acqua, sale, pepe, spezie ed aromi: la vera salsiccia di Bra è questa, diffidate dalle imitazioni. Piatto simbolo della cucina roerina, la “sautissa” sta ai braidesi come il panettone ai milanesi, non si discute, deve essere fatta a regola d’arte. Ma dove trovarla a Bra? Le macellerie in cui potete acquistare l’autentica salsiccia di Bra sono quelle del Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione della Salsiccia di Bra.



Stiamo parlando della macelleria Aprato (via Vittorio Emanuele, 162); macelleria Beltramo Giovanni (via Audisio, 3); macelleria Carena Bruno (via Vittorio Emanuele, 55); macelleria da Masino (piazza Roma, 20); macelleria Fissore Adriano (via Visconti Venosta, 69/b); macelleria Fissore Flavio (via Vittorio Emanuele, 302); macelleria Milanesio (via Vittorio Emanuele, 10); macelleria Scaglia Domenico (via Rambaudi, 27); macelleria Tibaldi Bernardo (via Vittorio Emanuele, 79); macelleria Tibaldi Davide (corso Garibaldi, 20).



Il Consorzio, nato per volontà del Consorzio Macellai Braidesi e dell’Ascom, ha sede in Bra (piazza Giolitti, 8) e si propone di tutelare, valorizzare ed incrementare la produzione, della Salsiccia di Bra preparata secondo un attento disciplinare, così come ufficializzava un Regio Decreto, che autorizzava i macellai braidesi a utilizzare carne bovina nella preparazione della salsiccia fresca, unico caso in Italia, proibendo all’epoca la produzione di salsicce bovine in tutto il resto del territorio.



Lo sa bene la Confraternita della Salsiccia di Bra, che non perde occasione per rendersi testimonial della golosa specialità, ottima da mangiare cruda, che lascia tutti a bocca aperta, anzi piena.



E, se i giorni feriali non vi fossero bastati per gustarla, potete stare tranquilli, anche la domenica mattina è possibile trovarla. Ecco dove: macelleria Scaglia Domenico (via Rambaudi, 27), aperta domenica 9 febbraio; macelleria Tibaldi Davide (corso Garibaldi, 20), aperta domenica 16 febbraio; macelleria Beltramo Giovanni (via Audisio, 3), aperta domenica 23 febbraio. Della serie: “mai più senza salsiccia!”.