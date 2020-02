Terzo pomeriggio con Monforteatro, si ride con la compagnia "Coincidenze" di Alba

Domenica 16 febbraio alle 17, presso il teatro comunale di Monforte, arriva il terzo

appuntamento della rassegna Monforteatro, con uno spettacolo preceduto da the e

pasticcini offerti dalla Compagnia Teatrale ospitante, Coincidenze Teatro. Proprio la

compagnia organizzatrice della rassegna porta sul palco “La verità di Freud”, della

prolifica autrice teatrale Stefania Ruvo, materializzando sul palco elementi della

psiche umana ben noti grazie all’illustre fondatore della psicoanalisi Sigmund

Freud. Io, Es e Super Io sono secondo Freud le tre parti di cui si compone la nostra

psiche, dove l’Es è l’istinto privo di regole, il Super Io rappresenta lo schema

morale dato da educazione e società e l’Io la parte cosciente e mediatrice tra

queste due forze contrapposte.



La verità di Freud è la storia di Nadia, che “vede” materializzarsi queste componenti della propria psiche, che invece di rimanere “sommerse”, come voleva il teorizzatore della psicoanalisi, si proiettano fuori dalla mente della protagonista giostrandone la vita nelle relazioni con la famiglia e gli amici.



Saranno sul palco, con la regia di Marco Domenicale, gli attori Lara Bolla,

Maria Luisa Cocito, Giorgia De Carolis, Giuseppe Diano, Emanuele Enrico, Katya

Gallesio, Giuliano Loiacono, Patrizia Sugliano, aiutati dal tecnico della Compagnia,

Stefano Bongiovanni.



Il testo ha ricevuto numerosi riconoscimenti: alla consegna del premio di

drammaturgia "Enzo D'Apolito" 2016 organizzato dalla Associazione “Linguaggi

trasversali” di Baiano (AV) è stato apprezzato che “Il testo in maniera molto ironica

e divertente affronti il tema dello sdoppiamento della personalità in cui fra Io e

Super io tutti siamo costretti a vivere. Sottolinea con leggerezza e maestria

drammaturgica il nostro dividerci quotidiano fra un io sociale ed un io privato.



Una comicità tutta declinata al femminile che sorprende per la colta intelligenza e per le potenzialità sceniche: un testo non intellettuale ma che vuole far ridere con

intelligenza”. Oltre a questo, ha ricevuto riconoscimenti al Concorso letterario e

premio teatrale “Angelo Musco - Il convivio 2016” sezione “Teatro inedito”

organizzato dall’Accademia Internazionale Il Convivio; al Premio Letterario

Nazionale “Città di Mesagne” XIV ed. organizzato da Associazione culturale

Solidea di Mesagne (BR), e si è aggiudicato il primo posto nella sezione teatro

edito al Premio internazionale “Città di Castrovillari poesia, prosa, arti figurative e

teatro 2017” organizzato dalle Associazioni Culturali Khoreia 2000 e Mystica

Calabria.



Stefania De Ruvo è una poliedrica autrice, di professione infermiera, che ha

lavorato come animatrice teatrale tra Verona e Ancona, e pubblicato dal 2015

numerose commedie spesso premiate: “Il matrimonio mancato”; “La verità di

Freud”; “Pronti a tutto”; “Ipnosi (siamo come ci vediamo)”; “D.R.L. Divinità a

responsabilità limitata (gli uffici della Dio Srl sono aperti)”; “Basta la fantasia”; “Il

fidanzato ideale”; ”la sedia del nonno”; il dramma “La sala d’attesa” e un monologo

comico “Le implicazioni della palestra”.



Coincidenze Teatro è una compagnia teatrale amatoriale, associata Uilt, fondata nel 2012 da un gruppo di attori con esperienze in diverse compagnie teatrali del

territorio. Propone commedie e spettacoli di prosa, animazioni teatrali per adulti e

bambini, didattica teatrale.



Gli spettacoli della rassegna proseguiranno con il grande debutto per la Compagnia

organizzatrice, Coincidenze, domenica 1 marzo, “P di Pum” del Piccolo Teatro di

Bra; domenica 8 marzo “Buon compleanno!” dei “Primo Atto” di Saluzzo; domenica

22 marzo “Taxi a due piazze” del Teatro del Poi, di Bra.



“Sono spettacoli divertenti per una domenica pomeriggio in compagnia, e li

abbiamo scelti come sempre con l’intento di presentare una vetrina delle ottime

compagnie amatoriali del territorio”, spiega Katya Gallesio, del direttivo

Coincidenze e ideatrice della rassegna. Aggiunge la presidenta della compagnia,

Daniela Scavino: “Non penso esista un teatro amatoriale e un teatro fatto da

professionisti: sul palco c’è solo la passione di chi porta il proprio personaggio in

scena, e gli spettatori sappiano che è sempre un lavoro fatto col cuore.



Ringraziamo come sempre per il patrocinio e la collaborazione attiva il comune e la

pro loco di Monforte. Vi aspettiamo numerosi, per offrirvi un the caldo e tante

risate”.



Per informazioni, potete contattare la compagnia al numero 3465454766 o via

email coincidenzeteatro@gmail.com