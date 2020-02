Torna la grande Commedia dell’arte con Il dottore innamorato, domenica 9 febbraio a Neive

“Pulcinella, Arlecchino, Colombina, Sandrone, Tartaglia sono i nostri primi attori” con questo manifesto di piena adesione alla Commedia dell’arte più classica e vera, Moreno Pigoni ed Elisabetta della Casa sono soliti presentare il loro straordinario, poetico, divertente e limpido modo di far teatro.



E proprio da un buffissimo, classico canovaccio di Commedia dell’arte è tratto lo spettacolo Il dottore innamorato, che i due artisti modenesi, fondatori della Compagnia dei Burattini, presenteranno nell’auditorium San Giuseppe, in via Calissano al Borgonuovo di Neive, domenica 9 febbraio alle ore 16,30 a Borgonuovo presso l'Auditorium San Giuseppe in via Calissano.