Morozzo dà l'addio al commerciante Giovanni Massimino

E' morto Giovanni Massimino, classe 1934, di Morozzo.

Conosciuto non solo in provincia Granda ma in tutta la regione per la sua attività di commerciante di cereali, iniziata già dal padre e che ora continua con il figlio Enrico.

La sua vita di intenso lavoro è stata segnata negli ultimi anni dalla prematura scomparsa del figlio Valter e dalla morte della moglie Liliana.

Domani, venerdì 7 febbraio, la salma sarà trasferita dall’ospedale Carle di Cuneo, dove era ricoverato da alcuni giorni, alla sua abitazione a Morozzo in via Mondovì 7, dove verrà allestita la camera ardente.

I funerali saranno celebrati sabato 8 alle ore 15 nella chiesa Parrocchiale di Morozzo.