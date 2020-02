Lo facciamo 20mila volte al giorno... ma sappiamo farlo davvero? Ecco come respirare!

Fisiologicamente la sua principale funzione è quella di arricchire le cellule di ossigeno e liberare l’organismo dall'anidride carbonica in modo automatico. Psicologicamente tutto si complica: sospiri, sbuffi, ritmi alterati... in un minuto respiriamo 15 volte circa, in un’ora 900 volte e in un giorno ben 21.600 volte, ma durante l’esercizio fisico gli atti respiratori possono superare i 35 al minuto.

Prova a inspirare tenendo una mano sulla pancia: se non senti alcuna alterazione probabilmente il tuo diaframma non sta lavorando al massimo del suo potenziale. Spesso si tende a utilizzare una respirazione “alta” o toracica, concentrandosi prevalentemente sui polmoni, rimanendo così in un blocco inspiratorio senza mai buttare completamente l’aria al di fuori, in questo modo i muscoli della parte alta della schiena e della zona cervicale saranno sovraccaricati e, di conseguenza, dolenti. Questa condizione è frequente in chi rimane per molte ore al giorno in posizione seduta, chino davanti a una scrivania: la gabbia toracica perde la sua mobilità per l’accumulo della tensione e il diaframma non riesce ad agire correttamente.