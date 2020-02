Il disastro ferroviario nel lodigiano e' un colpo al cuore, una tragedia che addolora ognuno di noi. In questo momento tutti i pensieri, e le nostre preghiere, sono per le vittime, per i feriti, per le loro famiglie.

Un sentito ringraziamento a tutte le donne e gli uomini che stanno lavorando per prestare soccorso.

Lo afferma l’on. Gianna Gancia, europarlamentare della Lega