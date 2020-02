Peveragno e le "Scarlet Stars" in diretta su RAI 2: Chiara Grosso a "Detto Fatto"

Nella puntata di ieri (5 febbraio) di “Detto Fatto” - factual show in onda dal 2013 e presentato da Bianca Guaccero e Carla Gozzi - , infatti, la capitanessa Chiara Grosso è stata protagonista di un divertente cambio di look.

La 23enne peveragnese, impegnata in un corso come tatuatrice dopo aver frequentato l’università di Scienze Erboristiche, prima di passare tra le grinfie della Gozzi, si è esibita in una coreografia improvvisata in studio assieme alla “vice” Giulia, sulle note di Run the world di Beyoncé. Al termine la Guaccero è stata ufficialmente “adottata” dalle Scarlet Stars.