Truccatori e simulatori per il comitato della Cri di Busca

Il comitato Cri di Busca si è arricchito di un nuovo gruppo di volontari specializzati nelle tecniche di truccatori e simulatori. In sette, divisi tra le due specializzazioni, hanno infatti partecipato ad un corso full time di due giorni a Cuneo nello scorso fine settimana, ed alla fine hanno superato brillantemente un esame ed ora a tutti gli effetti sono abilitati a svolgere le mansioni di truccatori e simulatori. La parte relativa al corso di truccatori, alla quale hanno partecipato i giovani e giovanissimi Stefano Giraudo, Michele Chiari, Gabriele Maero e Andrea Manfinato consiste nell’imparare le tecniche necessarie a ricreare traumi di ogni genere rendendo il “trucco” di sapore cinematografico altamente realistico in modo da fornire scenari attenibili durante i vari corsi frequentati poi da volontari o nelle simulazioni di catastrofi e incidenti particolarmente cruenti. I simulatori Paolo Demontis, Ivo Rinaudo e Graziella Cometto, attraverso l’insegnamento di istruttori qualificati hanno appreso la “recitazione” atta a ricreare le varie patologie su scenari molto diversi tra di loro e con più persone da soccorrere. Particolare attenzione è stata riservata ai casi di ictus, ima (infarto del miocardio acuto), crisi asmatica, crisi epilettiche, lipotimia, alcolismo, droghe il tutto inserito in scenari dove erano presenti – come spesso accade nella realtà- figure di passanti o famigliari potenziali disturbatori dell’operato dei soccorritori. “Per noi – dicono i volontari – si è trattata di una bella e arricchente esperienza che adesso mettiamo a disposizione della Croce Rossa. Sono stati due giorni molto impegnativi ma ne è valsa la pena. Il ruolo dei truccatori e simulatori è sempre più utilizzato e sempre più vengono affinate le tecniche al fine di rendere realistica ogni scena. Ringraziamo - concludono - Beppe Giordana, anche lui del Comitato di Busca che è il referente regionale e nazionale dei truccatori e simulatori e degli istruttori dei corsi, nonché Benedetta D'Aprano del Comitato Cri di Racconigi che è la nostra referente provinciale”.