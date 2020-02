Imperia: anche le olive fanno festa nel Borgo di Sant’Agata

Antonio Mela insieme alle figlie Serena e Cristiana ha accolto nel nuovo e modernissimo Frantoio gli ospiti, che hanno poi visitato l’antica macina del 1827, dove è iniziata l’attività della famiglia e successivamente hanno passeggiato fra gli uliveti.

Al termine della visita un pranzo, preparato con prodotti del territorio e da bravissimi chef stellati e servito sulla terrazza con una vista impagabile sulla vallata, gli uliveti e il mare.

Aperitivo con i prodotti rigorosamente del Frantoio, conservati sott’olio o in salamoia, dalle famose olive taggiasche denocciolate ai carciofini, dai peperoni ripieni al tonno, dai pomodori e patè di oliva alle acciughe.

Tre chef stellati, Eugenio Boer, Luigi Taglietti e Gian Piero Vivalda, hanno poi proposto piatti che hanno trovato proprio nell’olio evo l’ingrediente in grado di renderne straordinario il gusto e sapore.

E al termine una deliziosa pasticceria, dai nuovissimi belinetti e petali di Sanremo, prodotti con la cipolla egiziana dal panifico fratelli Lia di Camporosso, ai tradizionali amaretti e torrone, realizzati con olio e olive del frantoio.

Il tutto accompagnato dalle frittelle di Mela preparate dalla mitica Giuseppina Beglia del ristorante dei Balzi Rossi.

Una giornata di festa si è trasformata così in un’occasione straordinaria per mostrare ai tanti ospiti venuti da ogni parte del mondo le eccellenze del territorio, raccontarne il lavoro e apprezzare la passione di una famiglia che produce un olio apprezzato in tutto il mondo, dagli Stati Uniti all’Asia e adottato dai migliori ristoranti e gastronomie del nostro paese.

E fra le tante novità da segnalare anche il nuovo "Musicale", l’olio dedicato alla 70 edizione del Festival di Sanremo e che sta riscuotendo un grande successo fra i clienti dei ristoranti della città del Festival che per primi hanno adottato questo straordinario prodotto.