Oltre 10 milioni di euro assegnati dalla Regione a nove organizzazioni di produttori ortofrutticoli della “Granda”

L’assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte, attraverso una determinazione dirigenziale del settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità, ha approvato i programmi operativi 2020 delle Organizzazioni dei produttori (Op) ortofrutticoli presentati con l’obiettivo di ottenere i fondi europei dell’Organizzazione di Mercato. E’ stato finanziato il 53% del contributo richiesto.

A beneficiarne saranno tutte strutture con sede nella provincia di Cuneo. L’Associazione dei produttori Aop Piemonte a cui aderiscono Piemonte Asprofrut, Piemonte Asprocor, Ortofruit Italia, Jolly, Joinfruit e Solfrutta, riceverà un contributo di 7.802.781, 82 euro su un progetto proposto di 14.588.422, 09 euro. La Lagnasco Group, 720.977,78 euro su 1.363.588,42 euro. L’Ascopiemonte, 307.145 euro su 614.290 euro. L’Op Rivoira, 1.465.420,77 euro su 2.852.795,39 euro. Per un totale di 10.296.325,37 euro erogati su una richiesta complessiva di 19.419.095,90 euro.

I programmi di intervento presentati dalle organizzazioni di produttori si concentrano su alcuni indirizzi di investimento: nuovi impianti frutticoli pluriennali; miglioramento degli impianti di conservazione e di confezionamento nei magazzini; attuazione di metodi di coltivazione destinati a perfezionare la qualità dei prodotti (potatura e dirado manuale); attuazione di metodi di coltivazione rispettosi dell’ambiente (uso di tecniche di confusione sessuale e di insetti utili per combattere i parassiti dannosi); ritiri dal mercato con destinazione prevalente alla distribuzione gratuita; impiego di personale per l’assistenza tecnica in magazzino (operatori che si dedicano al lavoro di conservazione dei prodotti e all’applicazione dei sistemi di qualità) e per migliorare la commercializzazione dell’ortofrutta (tecnici di marketing).

“I fondi messi a disposizione - sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura, Marco Protopapa - sono importanti risorse per le aziende del settore. Possono essere usati per la pianificazione delle produzioni, per la stima e il monitoraggio dei consumi, per il miglioramento della qualità dei prodotti freschi e trasformati nonché per incrementare il loro valore commerciale. Inoltre, è possibile finanziare azioni mirate alla promozione dell’ortofrutta fresca e trasformata e l’attuazione di programmi specifici che hanno come obiettivo il rispetto dell’ambiente. A cui si aggiunge l’aspetto della prevenzione e della gestione delle crisi del settore”.

I NUMERI DELLE ORGANIZZAZIONI CHE RICEVERANNO I FINANZIAMENTI

Le nove organizzazioni di produttori della provincia di Cuneo che riceveranno i contributi sono costituite complessivamente da 2.887 soci in rappresentanza di 17.751,65 ettari di terreno su un totale di 55.830 ettari coltivati in Piemonte. In particolare, poi, le due Op del settore corilicolo (coltivazione del nocciolo) Ascopiemonte e Asprocor hanno 1.055 associati che si occupano di 5.222,81 ettari sui 23.796 ettari totali dedicati al prodotto sul territorio regionale.

Questi i numeri di ogni singola Organizzazione di Produttori (fonte Regione Piemonte).

Piemonte Asprofrut, con sede a Lagnasco: 882 soci; 6.707,74 ettari rappresentati.

Piemonte Asprocor, con sedi a Cissone e Alba: 557 soci; 2.835,81 ettari rappresentati.

Ortofruit Italia, con sede a Saluzzo: 311 soci; 612,71 ettari rappresentati.

Jolly, con sede a Verzuolo: 31 soci; 402,19 ettari rappresentati.

Joinfruit, con sede a Verzuolo: 169 soci; 1.402 ettari rappresentati.

Solfrutta, con sede a Barge: 109 soci; 649,2 ettari rappresentati.

Lagnasco Group, con sede a Lagnasco: 235 soci; 1500 ettari rappresentati.

Ascopiemonte, con sede a Santo Stefano Belbo: 498 soci; 2.387 ettari rappresentati.

Op Rivoira, con sede a Verzuolo: 95 soci; 1.255 ettari rappresentati.