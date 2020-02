A fine anno il furto di un’altalena inclusiva alla Moretta di Alba, Bolla e Reggio: "Presto sarà sostituita"

Alla fine dell’anno è stata sottratta un’altalena inclusiva nell’area giochi “Giovanni Dalmasso” in Corso Langhe, nel quartiere Moretta di Alba.

A seguito di un sopralluogo, il vice Sindaco Emanuele Bolla e l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Reggio dichiarano: “Nel parco Dalmasso a fine dell’anno è stata sottratta un’altalena inclusiva. Ringraziamo il comitato di quartiere e i tanti cittadini per le segnalazioni e vogliamo rassicurare che presto l’altalena verrà sostituita”.

L’assessore Massimo Reggio aggiunge: “Nelle prossime settimane investiremo 100.000 euro per la sostituzione di molti giochi ludici in tutta la città, in un grande intervento che ci preparerà alla primavera”.

Il vice Sindaco Emanuele Bolla conclude: “Metteremo in campo interventi in molte aree verdi della città, con uno sforzo significativo che restituirà spazi giochi più belli e più sicuri, grazie anche a un grande lavoro di monitoraggio dei nostri tecnici comunali”.