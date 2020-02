Ceva, distaccamento polizia stradale a rischio chiusura: Alberto Cirio scrive al Ministero dell'Interno

Ceva, Borgomanero e Domodossola. Questi sono i tre Comuni piemontesi sui cui territori insiste attualmente un distaccamento di polizia stradale che, nei prossimi mesi, potrebbe essere destinato seriamente a chiudere i battenti per sempre. Colpa del cosiddetto "piano di razionalizzazione della specialità sul territorio", elaborato dal Ministero dell'Interno e al cui interno si paventano questi tre tagli.

Così, anche nella cittadina cuneese, ove oggi lavorano otto poliziotti, parrebbe destinato a scomparire, anche se le reazioni forti e immediate del mondo politico tengono viva la fiammella della speranza.

CIRIO SCRIVE AL MINISTERO DELL'INTERNO - In primis, il presidente della Regione, Alberto Cirio, ha scelto di non perdere tempo e ha diffuso la seguente nota: "Il territorio è stanco di continuare a perdere servizi e trova inaccettabile, oltre che incomprensibile, che la sicurezza stradale di uno dei principali cuori produttivi dell'Italia, il Piemonte,venga considerata dal governo 'non strategica'. Il governatore piemontese ha scritto oggi stesso al ministro dell'Interno, chiedendo un incontro urgente sul tema, e ai parlamentari del territorio, affinché si possa contrastare uniti questa scelta. Il presidente del Piemonte sottolinea, infatti, che in una Regione che aspetta da 30 anni risposte su infrastrutture strategiche e dove la viabilità di arterie fondamentali è stata messa in crisi anche dalle alluvioni dello scorso autunno, questa notizia non può essere accettata. Il governatore si chiede inoltre come sia possibile che il 50 per cento di un taglio nazionale venga fatto in una sola regione e sottolinea che non può essere il Piemonte a pagare per tutta Italia".

IL SIULP, AMARO: "CI RISIAMO!" - Il SIULP (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia) ha emesso il seguente comunicato, per mezzo del segretario provinciale, Alessandro Digeronimo: "E ci risiamo! L'apparato di Pubblica Sicurezza partorisce delle 'perle' di intelligenza organizzativa e strutturale, crediamo finalizzate a risparmi di risorse umane e finanziarie. Ed ecco che a livello centrale, ancora una volta, qualche illuminato 'manager' ha deciso di tagliare quelli che considera rami secchi del Compartimento Polizia Stradale Piemonte. Secondo il SIULP, se riorganizzazione deve essere fatta, si deve cominciare con la chiusura dei compartimenti, inutili 'sovrastrutture' territoriali, nonché duplicazioni a livello regionale della Direzione centrale del Servizio Polizia Stradale, che assorbono a livello nazionale 1500 poliziotti per svolgere esclusivamente incombenze burocratiche. Questi uffici servono esclusivamente a garantire e giustificare posizioni dirigenziali, senza fornire alcun servizio alla collettività in termini di sicurezza attiva".

IL SINDACO DI CEVA: "SONO STUPITO" - Pronto anche l'intervento del sindaco di Ceva, Vincenzo Bezzone: "Ho appreso con stupore la proposta, da parte del Ministero dell'Interno, di sopprimere il presidio della Polizia Stradale di Ceva. Questo territorio ha già dimostrato, semmai ce ne fosse bisogno, di essere uno snodo fondamentale dei collegamenti tra Piemonte e Liguria. Un punto delicato, da cui si diramano le arterie stradali più importanti, che per sicurezza e viabilità pubblica deve essere vigilato. Come del resto è stato necessario nel novembre scorso, quando una serie di smottamenti e di crolli avevano pregiudicato la transitabilità. Inoltre, tale scelta, mal si coniuga con le progettualità in corso, che prevedono di realizzare il collegamento di valico attraverso il traforo Armo-Cantarana e di conseguenza un aumento considerevole del traffico sull'intero territorio. Ma, soprattutto, si scontra con una continua e legittima richiesta di sicurezza da parte dei cittadini. Mi auguro che la scelta sia stata dettata esclusivamente dalla fretta e da una scarsa conoscenza delle dinamiche logistiche e geografiche del territorio. I calcoli ragionieristici poche volte sono compatibili con le necessità della società civile, particolarmente quando sono il frutto di un conteggio asettico ed ermetico".