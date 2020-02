Mondovì: iscrizioni in aumento all'alberghiero e allo scientifico, scendono classico e linguistico

Premessa: i dati, ufficialmente, non sono ancora stati trasmessi al Provveditorato agli Studi di Cuneo, ma gli istituti d'istruzione superiore della città di Mondovì ce li hanno gentilmente concessi in anticipo.

Così, nel capoluogo monregalese si scopre che, per l'anno scolastico 2020/2021, i numeri decisamente più positivi sono stati raccolti dal "Giolitti-Bellisario", come certificato dai 97 nuovi iscritti all'alberghiero (un anno fa furono 72), dai 26 che hanno scelto l'istituto tecnico agrario (22 nel 2019) e dai 24, che, infine, hanno optato per l'istituto professionale per il commercio (24 contro i 21 di dodici mesi fa).

Bene anche il liceo scientifico "Vasco", accorpato nella denominazione al classico "Beccaria" e al linguistico "Govone", questi ultimi reduci invece da una flessione; in questo caso non sono ancora pervenuti i dati definitivi, ma il dirigente scolastico, Bruno Gabetti, ha asserito che "siamo molto soddisfatti per i risultati conseguiti dal liceo scientifico, che testimoniano la bontà dell'operato svolto quotidianamente dai docenti e dal personale scolastico". Tuttavia, il preside non manca di rimarcare la necessità di "avviare riflessioni sul calo delle iscrizioni riscontrato, invece, in tutti gli altri indirizzi, per capire dove eventualmente poter agire per migliorare ulteriormente l'offerta formativa".

Passando poi agli istituti "Baruffi-Cigna-Garelli", il saldo complessivo è negativo, seppur non di molto: undici studenti in meno rispetto al 2019/2020. Analizzate singolarmente, le situazioni parlano di un convincente segno "+" per il "Cigna" (110 iscritti, 44 dei quali hanno deciso di frequentare il liceo scientifico delle scienze applicate), di un +2 per il "Baruffi" (57 nuovi alunni contro i 55 dell'anno scorso) e di un -22 fatto registrare dall'IPSIA "Garelli" ("solo" 31 iscrizioni, a fronte delle 53 di dodici mesi fa).