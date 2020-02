Regione, Bongioanni (Fdi): “Abbruciamenti e strade turistiche di montagna, condivise dal CAL le mie proposte”

In Regione Piemonte si continua a lavorare per le comunità montane e i piccoli comuni della pianura. Negli scorsi giorni il consigliere di Fratelli d’Italia Paolo Bongioanni ha incontrato il Cal, Comitato Autonomie Locali. Due principalmente gli argomenti toccati: la questione abbruciamenti e le strade turistiche di montagna.

“E’ stata una giornata importante e per questo voglio ringraziare tutti i componenti del Cal, a partire dal presidente Davide Crovella” ammette Bongioanni. “Abbiamo trovato una sintesi sul problema degli abbruciamenti, tanto che la formulazione è già stata condivisa con il Governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio, assolutamente sensibile alla problematica: la proposta di legge prevede la differenziazione per le aree montane e 45 giorni di deroga, mentre per quanto riguarda i comuni di pianura, una deroga di 15 giorni non continuativi, chiaramente nel rispetto delle normative regionali” spiega il consigliere cuneese.

Bongioanni, nelle scorse settimane, aveva già richiesto con una proposta di legge di ritardare di 45 giorni i divieti, spostandoli fino al 15 dicembre.

L’altro argomento della discussione, come detto, riguarda la proposta di legge avanzata dallo stesso consigliere di Fdi sulle strade turistiche montane. “Il parere è stato favorevole da parte di tutti i componenti del CAL. Questo mi fa piacere e avremo una legge che ci permetterà di dare una massima fruizione alla nostra offerta turistica outdoor per la montagna. Le osservazioni avanzate sono ampiamente condivise e saranno inserite in legge, cioè quelle di prevedere anche, oltre ai comuni, gli enti parco e gli Atl anche la provincia, la Città Metropolitana e le Unioni Montane tra i soggetti beneficiari ed attori, laddove proprietari di sedime”. La proposta, di fatto, si muove verso una direzione molto cara al consigliere cuneese: quella di ridare dignità all’ente provincia: “E’ stato annichilito dalla legge Delrio del 2015. Voglio che si dia respiro e competenze alla provincia. Non sarà un depauperamento della forza della ragione, ma sarà un rafforzamento in grado di dare dei servizi e più funzioni vicini ai cittadini” ha poi concluso il consigliere.