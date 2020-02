"Una follia il no alla variante: si tutelano dei ruderi a discapito di Demonte, paese vivo e di grande pregio architettonico"

Si può bocciare un'opera che l'intera valle Stura attende da decenni per salvaguardare ciò che resta di un forte fatto distruggere per volontà di Napoleone Bonaparte con l'armistizio di Cherasco nel 1796?

Resti o meglio ruderi, sopra la collina del Podio, dove dovrebbe passare la galleria che fa parte del progetto della variante di Demonte.

E proprio la salvaguardia di questi resti, che hanno, per carità, valore storico, ha fatto ribadire il no all'opera da parte del Ministero dei Beni Culturali, bloccando di fatto anche l'iter in capo all'altro ministero coinvolto, quello delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

Dopo l'incontro positivo e in parte distensivo di Roma della scorso dicembre, le cose sono nuovamente precipitate nella giornata di ieri 6 febbraio, e sarà quindi il Consiglio dei Ministri a dover mettere l'ultima parola.

Ma una domanda sorge spontanea e se la fa per primo il sindaco Francesco Arata, eletto lo scorso giugno 2019. "Si possono salvaguardare dei ruderi a discapito del benessere di un paese vivo, dove abitano persone costrette a convivere, da anni, con il passaggio di centinaia di tir ogni giorno?".

"E' una follia. Oltre al fatto che anche Demonte ha un grande pregio storico e architettonico. Con l'aggiunta che ci abitano persone che hanno dei diritti, prima di tutto quello alla salute. Trovino altri argomenti per dire no, ma non questo. La questione non riguarda solo Demonte o Aisone, ma l'intera Valle Stura, Cuneo, la Regione. Quest'opera è necessaria e attesa da troppi anni. Un no di questo tipo è completamente privo di senso", evidenzia sempre Arata.

Diversa è la questione dell'eventuale mitigazione ambientale che quest'opera, di grande impatto, deve prevedere e sulla cui necessità sono tutti d'accordo. Su questo punto Anas stessa si è detta pronta ad intervenire e ha presentato alcune proproste.

Un'opera ad alto impatto, sicuramente. Ma non lo sono altrettanto gli oltre 600 tir che imbottigliano un paese? A Demonte, per ora, dominano la rabbia e la sfiducia.