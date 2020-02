Verzuolo, "Burgo" in stop di produzione per 72 ore: depuratore interno sorvegliato speciale

Settantadue ore a partire dalle 8.33 di oggi (venerdì 7 febbraio): è questa la finestra di tempo nella quale la produzione della cartiera verzuolese “Burgo” rimarrà bloccata.



Uno stop obbligato e già previsto dall'azienda per effettuare alcune operazioni di manutenzione sul nuovo macchinario della recentemente rinnovata “linea nona”. Ma che si verifica a pochi giorni dalla sospensione – decisa dalla Provincia – dell'autorizzazione allo scarico delle acque del ciclo di lavorazione nel Rio Torto, presa di posizione che l'ente guidato dal sindaco di Cuneo Federico Borgna ha assunto a seguito di un report dell'Arpa Piemonte che indicava il superamento di alcuni parametri e la presenza di acque biancastre a valle della cartiera.



Nel report – realizzato a seguito di una segnalazione dell'amministrazione comunale di Verzuolo datata alla mattina del 28 gennaio – si segnala come il superamento di questi parametri, causato da un malfunzionamento del depuratore interno alla cartiera, non siano pericolosi per i residenti ma alteranti dell'equilibrio del Rio.



Per risolvere questo specifico problema l'azienda (che è stata informata del fatto mercoledì 5 febbraio e ha quindi perso davvero poco tempo prima di bloccare la produzione) avrà un massimo di dieci giorni di tempo. Alla ripresa a pieno regime dei lavori, Arpa e Provincia effettueranno una puntuale osservazione.



Intanto la consulta ambiente del Comune di Verzuolo si riunirà giovedì 13 febbraio per parlare, anche, di questa nuova problematica.



“L'osservazione di un nostro Vigile Urbano, e la conseguente richiesta dell'intervento dell'Arpa, ha preceduto anche le molte segnalazioni dei nostri cittadini – ha assicurato Giancarlo Panero, sindaco di Verzuolo – : la scoperta ci tocca nel vivo, perché come amministrazione abbiamo sostenuto la riconversione della cartiera anche per il positivo impatto ambientale che ne sarebbe scaturito. Positivo comunque il fatto che la “Burgo” coglierà l'occasione dello stop per concludere i lavori di manutenzione e riorganizzazione della nuova linea. Terremo alta l'attenzione anche noi, una volta risolto questo scenario”.

“Personalmente vedo lo stop come un'occasione utile all'azienda per mettersi in quadro e risolvere il problema, che ci è stato detto essere contingente e quindi risolvibile, specie in un contesto come quello di una riconversione, dove momenti di assestamento sono più che possibili – ha aggiunto l'assessore all'ambiente Mattia Quaglia - . La “Burgo” è una realtà imprenditoriale importante per il territorio, ma deve garantire standard ambientali in linea con i parametri di legge e dev'esserci armonia tra azienda e cittadinanza: non abbiamo informazioni tecniche dall'azienda, e ovviamente ci rimettiamo al parere dell'Arpa, ma su questo non arretriamo di un millimetro”.

“E' necessario non creare allarmismo – aggiunge Sergio De Salve (CISL) - : l'azienda si è resa conto di questo ulteriore problema e l'ha comunicato agli RSU contestualmente alla segnalazione dello stop per ragioni tecniche, e sta già operando. L'obiettivo è di certo quello di ripartire con i lavori il prima possibile, risolvendo in primis il problema al depuratore interno”.