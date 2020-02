Incontro tra sindaco di Bra e Governatore Cirio: alcune precisazioni

Gentile Direttore,

Ringraziandola anzitutto per lo spazio che vorrà dedicarci vogliamo fare alcune doverose precisazioni in merito all'incontro avvenuto ieri e organizzato dal Sindaco di Bra tra la stessa Giunta di Bra e il Governatore della Regione Piemonte Cirio.

Noi come gruppi consiliari di minoranza Lega - Salvini Premier, Bra Domani e Insieme per Panero, pensiamo che, visto che l'incontro è stato organizzato dal Sindaco di Bra e che su una tematica così importante per la nostra città, come l'edilizia scolastica in generale, e nel particolare alla creazione di un nuovo polo scolastico inerente le scuole superiori, sarebbe stato opportuno (ribadendo la responsabilità del Sindaco nell’organizzazione dell’incontro) coinvolgere tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale tramite, magari e quantomeno, una conferenza capigruppo.

Questo, anche alla luce della questione in atto relativa al paventato spostamento della scuola media Piumati nell'ex scalo merci ferroviario, che sta suscitando moltissime criticità da parte di noi consiglieri di minoranza in primis, ma anche del comitato "No alla scuola in via Trento e Trieste", che sta raccogliendo migliaia di firme e anche di altre associazioni ambientaliste e trasversali.

In base a tali presupposti ci saremmo aspettati da parte del Sindaco un coinvolgimento, viste le sue innumerevoli dichiarazioni di collaborazione e coinvolgimento verso tutte le componenti politiche che rappresentano la città.

Grazie per l'attenzione.

Cordiali saluti.

Gruppo consiliare Lega - Salvini Premier

Marco Ellena

Giuliana Mossino

Luca Cravero

Gruppo Bra Domani

Davide Tripodi

Gruppo Insieme per Panero

Sergio Panero