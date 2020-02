Nella notte, incendio boschivo a Montaldo di Mondovì: sul posto vigili del fuoco e AIB

Incendio boschivo, nella notte di ieri (giovedì 6 febbraio) nel comune di Montaldo di Mondovì.



Le fiamme, sprigionatesi per cause ancora da chiarire in una zona particolarmente impervia, sono state domate e soffocate in un lungo intervento che ha impegnato ben quattro squadre di soccorritori dalle 19 alla mezzanotte circa.



Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Ceva e Mondovì, e quelle degli AIB di Priero e Frabosa.