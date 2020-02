Il parco Alpi Marittime ricerca tre fugure professionali per il progetto europeo Life WolfAlps

Le Aree Protette Alpi Marittime, soggetto coordinatore del LIFE WolfAlps EU che riunisce 19 partner di quattro paesi alpini (Italia, Francia, Austria e Slovenia) sta completando la dotazione organica di supporto al personale interno per l’attuazione delle azioni previste del progetto europeo.

Dopo le selezioni del Project manager e del Communication manager, terminate nelle settimane scorse, sono stati pubblicati gli avvisi per la ricerca di altre tre figure professionali.

Il primo è quello di un Collaboratore amministrativo contabile; il termine per la presentazione delle domande è il 24 febbraio 2020, entro le ore 12.

Gli altri due sono per un Technical manager e per un veterinario; per entrambe le posizioni la presentazione delle domande è il 25 febbraio 2020, entro le ore 12.

Tutti e tre gli incarichi avranno scadenza il 30 settembre 2024.

Il bando e il modello di istanza per le domande sono pubblicati sul portale internet: www.areeprotettealpimarittime.it.

Il progetto LIFE WolfAlps EU mobilita per la prima volta enti e istituzioni da Italia, Francia, Austria e Slovenia: una squadra europea che lavorerà dal 2019 al 2024 per mitigare l’impatto del lupo sulla zootecnia di montagna, per trovare un equilibrio fra mondo della caccia e presenza dei predatori, per contrastare il bracconaggio e controllare l’ibridazione lupo-cane, per trovare e diffondere le migliori strategie di convivenza con la specie nelle zone collinari e pedemontane più vicine ai centri abitati, per diffondere un’informazione corretta al pubblico basata su dati scientifici.

Il progetto è cofinanziato dal programma europeo LIFE, che destina ogni anno risorse economiche a progetti di conservazione e tutela dell’ambiente, assegnando i fondi alle migliori fra le proposte esaminate dalla Commissione Europea.