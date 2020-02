Pasqua sulla neve in Piemonte

Dalle Alpi Marittime alle Alpi Lepontine, il territorio Piemontese offre chilometri di piste per gli amanti dello sci, stazioni sciistiche collegate tra loro e ottime strutture ricettive che si vanno a sommare piacevolmente ad una forte e calorosa accoglienza. Il tutto contornato da sorprendenti scoperte culinarie in una regione dalla forte impronta vinicola. Visto l'interessante contesto, perché non approfittarne per una breve ed intensa fuga pasquale in uno dei comprensori sciistici piemontesi dove la primavera tarda ad arrivare? Se anche voi siete di questo avviso, ecco un elenco delle migliori località sciistiche in Piemonte per il periodo di Pasqua.

Comprensorio Vialattea a Pasqua

Probabilmente il comprensorio sciistico più conosciuto del Piemonte: oltre 200 piste servite da 70 impianti di risalita che vi permetteranno di sciare tra Sestriere, Sauze d'Oulx, Cesana e SanSicario, Oulx, Claviere, Pragelato, oltre alla francese Montgenevre. Si contano 400 Km di piste che raggiungono i 2.800 metri di quota. Le piste sono perfette per gli sciatori più esperti che si divertiranno a sfidare le proprie capacità su pendenze impegnative e al contempo divertenti. Lo stesso vale per chi è alle prime armi: nel comprensorio della Vialattea, particolare attenzione è rivolta ai bambini con Baby Fun Park, gonfiabili e maestri di sci con un altissimo livello di preparazione. Se i più esperti si potranno dedicare al Giro della Vialattea, gli amanti dello snowboard potranno lasciarsi andare a salti e figure mirabolanti all'interno dei Fun Park, mentre chi vorrà affinare la propria tecnica o vorrà sfidare le proprie capacità potrà regalarsi una sessione di telemark. Il comprensorio della Vialattea è perfetto anche per chi non scia: sarà possibile dedicarsi a tante altre attività sportive, come le escursioni con le ciaspole, lo sci di fondo o, chi non vuole faticare, potrà approfittare di una bella girata con la motoslitta. La stagione chiude il 13 aprile, a Pasquetta è riservata l'ultima sciata della stagione.

Mondolè Ski a Pasqua

Un unico skipass per 130 Km di piste e tre località sciistiche collegate sci ai piedi: ecco il Mondolè Ski, una vasta area in provincia di Cuneo, raggiungibile da Fabrosa Soprana, Artesina e Pratonevoso. Ai piedi del Mondolè c'è la località Artesina, perfetta per i più esperti grazie agli 800 metri di dislivello e alle piste che si snodano sinuose e al contempo eletta tra le migliori località per famiglie grazie agli innumerevoli servizi per i bambini, da parchi giochi a campi scuola per chi è alle prime armi. Fabrosa Soprana è conosciuta per le sue piste con innevamento programmato, per la forte accoglienza e per il grazioso centro storico del paese, dove si potrà creare un perfetto connubio tra specialità tipiche eno-gastronomiche e una attività fisica di ottimo livello. Da provare la famosa discesa Malanotte. Infine, Pratonevoso, consigliato per i giovani che cercano i locali giusti dove ritrovarsi alla chiusura degli impianti, il tutto contornato da eventi di fama internazionale e divertenti piste da sci. La stagione chiude il 13 aprile, giusto in tempo per un'ultima sciata in occasione della Pasqua.

Monterosa Ski - Alagna a Pasqua

Ai piedi del Monterosa, al confine tra la Val Sesia e la Valle di Gressoney, si trova Alagna, stazione sciistica che è stata rinominata Freeride Paradise, grazie alle numerose piste con innevamento programmato dove si può sciare a partire da 3.000 metri del ghiacciaio Indren a scendere verso il Passo Salati. Gli impianti di risalita collegano Alagna, non solo al Monte Rosa, ma anche alle vallate adiacenti, quella di Gressoney La Trinitè e quella ancora più distante di Champoluc - Frachey. La stagione chiude il 26 aprile, quindi per il periodo di Pasqua preparatevi per un'escursione nella natura incontaminata e selvaggia del Freeride Paradise di Alagna. Per maggiori informazioni potete visitare il sito Viaggi Brevi dove troverete anche altre idee originali per il periodo della Pasqua.