Quando si decide di partire e quindi ci si accinge ad organizzare un viaggio in aereo, la prima cosa che ci viene in mente – soprattutto in caso di viaggi molto lunghi come quello per il Canada – è quella di arrivare il prima possibile, senza incorrere in problemi dovuti alla compagnia aerea e soprattutto senza effettuare scali.

In questo articolo andremo a vedere quali sono le compagnie che si occupano di voli diretti dall’Italia al Canada e come scegliere la migliore compagnia.

Quali sono le compagnie che organizzano voli diretti per il Canada?

Le compagnie che, in Italia, effettuano voli diretti per il Canada – quindi senza scalo – sono essenzialmente 3:

Air Italy

Alitalia

Air Transat

Cosa incide sulla scelta di una compagnia rispetto ad un’altra?

Non poche sono le variabili che, tuttavia, com’è ovvio, differiscono da soggetto a soggetto.

Tuttavia, uno dei motivi che più incidono sulla scelta di una compagnia è il prezzo, unitamente alla disponibilità delle partenze.

Chiaramente, in fase di organizzazione del viaggio, è auspicabile cercare di far coincidere entrambe le esigenze.

A questo proposito, rammentiamo che mentre Alitalia è presente in tutti gli aeroporti nazionali, Air Italy parte solo da Milano, ed il volo diretto è previsto – dal maggio dello scorso anno – solo per Toronto, mentre Air Transat vola, indicativamente, solo nel periodo che va da da aprile a ottobre ed esclusivamente da Roma, Venezia, e Lamezia Terme, oltre al volo diretto Roma – Toronto dal 1 novembre al 12 gennaio.

Quali sono le destinazioni più richieste del Canada?

Le destinazioni maggiormente richieste sono quelle verso le maggiori città del Canada, ad esempio:

Montreal,

Ottawa,

Vancouver,

Toronto

Da cui poi, eventualmente, si può proseguire il viaggio per la propria specifica destinazione tramite i molti voli interni a disposizione.

Come scegliere la migliore compagnia aerea per il Canada?

Nella scelta della compagnia, ovviamente in base alla propria destinazione, è bene prendere in esame, eventualmente cercando tra i vari feedback che si possono trovare in rete, anche i tempi di durata del check in.

Queste tempistiche dipendono principalmente da due fattori: la compagnia, appunto, e l’aeroporto.

La valutazione dei tempi (il check in, i controlli di sicurezza e l'imbarco in aereo, che infatti richiedono molto tempo) va effettuata anche perché, qualunque sia la destinazione del vostro viaggio in Canada, questa non sarà mai inferiore alle 7 ore e mezza circa (per i voli diretti Italia – Toronto) fino ad arrivare alle 11 ore e mezzo (per i voli diretti Italia – Vancouver).

Si tratta, quindi, di un lasso di tempo abbastanza consistente che ogni compagnia cerca di far trascorrere nel miglior modo possibile ai propri utenti, offrendo ognuna vari sistemi di intrattenimento.

Di cosa si ha bisogno per andare in Canada?

Ricordiamo che, prima di procedere con la prenotazione del vostro volo diretto verso qualunque destinazione nel Paese dalla bandiera con la foglia d’acero, occorre munirsi (oltre che, naturalmente di un passaporto valido) dell’ eTA Canada , la speciale Autorizzazione Elettronica di viaggio.

Quest’ultima sostituisce il visto e vi permetterà di soggiornare in Canada per un tempo massimo di 6 mesi. Vi consigliamo inoltre di effettuare la richiesta (al fine di ovviare e risolvere per tempo qualunque problematica possa nascere in merito) con largo anticipo.