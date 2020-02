Al Toselli in scena "La Vedova Allegra": il ricavato a favore della Croce Rossa di Cuneo

Domenica 16 febbraio 2020 alle ore 16 andrà in secna al teatro Toselli di Cuneo "La Vedova Allegra" con la COMPAGNIA D’OPERETTE ELENA D’ANGELO, regia Elena D’Angelo. L’incasso sarà devoluto al Comitato locale della Croce Rossa Italiana Ingresso: Platea e palco € 15,00 Gallerie € 10,00 Prevendita in Promocuneo sabato 8 febbraio dalle ore 11 alle ore 16 e on-line su www.promocuneo.it

Biglietteria aperta dalle ore 15.00 del 16 febbraio al Teatro Toselli di Cuneo Info Promocuneo - Tel. 0171.698388 e-mail: promocuneo@tin.it

Trama Le finanze del Pontevedro sono in grave pericolo. Infatti la graziosa Anna, vedova del banchiere Glawari, trascorso l’anno di vedovanza, ha deciso di recarsi a Parigi e magari riprendere marito. Mai se costui non fosse un pontevedrino, l’eredità lascerebbe le casse del Pontevedro e la bancarotta sarebbe inevitabile! Il barone Zeta, ambasciatore a Parigi, coadiuvato dal suo segretario pasticcione, Niegus, ha un’idea geniale. Rammentando che un tempo tra Anna ed il Conte Danilo Danilowitch, pontevedrino purosangue e scapolo, ci fu del tenero, approfitta della festa organizzata in ambasciata per il genetliaco del sovrano, per farli incontrare: forse l’antica fiamma potrebbe riaccendersi… Anna e Danilo però, anche se non hanno mai smesso di amarsi, non riescono a dimenticare gli antichi rancori. Ma quando tutto sembra precipitare, ecco che il miracolo dell’operetta si compie ancora una volta! E così, Anna e Danilo, dopo tanti tentennamenti, trovano il coraggio di confessarsi il loro amore. Le finanze pontevedrine sono salve!