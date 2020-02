Anche a Maddalene di Fossano si festeggia il Carnevale: aperte le prenotazioni per sabato 15 febbraio

Sono aperte da oggi le prenotazioni per la “Grande Festa di Carnevale” che si terrà sabato 15 febbraio a Maddalene, frazione di Fossano, nei locali della Bocciofila.

La festa prenderà il via alle ore 20 con la tradizionale Cena Piemontese. Il menu prevede affettati misti, carne cruda all'albese con scaglie di grana, gnocchi al ragù di salsiccia, chicche alla bava, chicche tricolore burro e salvia, formaggi, dolci e caffè, Favorita DOC e Dolcetto Teo Costa.

Il prezzo è di 18€ per gli adulti, 9€ per i bambini nati entro il 2010, gratuito per i bambini sotto i 5 anni.

La prenotazione è obbligatoria a partire da oggi, venerdì 7 febbraio dalle ore 8 presso il negozio di alimentari Lamberti e dalle ore 19 presso il bar Bocciofila Maddalene fino ad esaurimento posti. Ogni persona può iscrivere un massimo di 15 partecipanti.

Per tutti i bambini mascherati ci sarà una bellissima sorpresa, anche i genitori sono invitati a mascherarsi.

Durante la serata verrà premiata la maschera più bella.