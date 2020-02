Da oggi e per tutto il weekend torna il Carlevè d' Caraj 2020

Il carnevale ritorna a Caraglio nei giorni di venerdì 07, sabato 08 e domenica 09 febbraio 2020.

Quest’anno le maschere del paese ed il loro seguito sono:

ROLDANO : Manuel Lerda di Caraglio, Paschera San Carlo leva 1997 impiegato

CECILIA: Martina Lingua di Caraglio, Paschera San Carlo leva 1995 studentessa

LA CORTE: Gabriele Casa Caraglio, Paschera San Carlo leva 1994 impiegato

Giulia Cometto di Maddalene, leva 2001 studentessa

Nicolò Pellegrino di Caraglio, Paniale leva 1996 impiegato

Federica Bernard di Caraglio, San Lorenzo leva 1996 studentessa

Andrea Giraudo di Caraglio, Paschera San Carlo leva 1993 impiegato

Elena Maccagno di Caraglio, leva 1999 impiegata

I costumi sono stati realizzati dalla sarta Irene Aimar di Roccabruna.

Le serate che anticiperanno la sfilata avranno luogo entrambe al palatenda in Piazza del Peso.

Si inizierà VENERDI 07 febbraio alle ore 14,00 con la festa di carnevale per i centri socio assistenziali del territorio per poi la sera proseguire con il veglione carnevalesco . La cena con le maschere inizierà intorno alle 21 ( tris di antipasti, primo, secondo con contorno, dolce 15 € /gradita la prenotazione) a cui seguirà la consegna delle chiavi da parte del Sindaco a Cecilia, Roldano e la corte. Proseguirà la serata con il concerto live dei SETTE SOTTO e a concludere dj MARCO MARZI di radio number one.

SABATO 08 febbraio ad aprire i festeggiamenti saranno i più piccoli, dalle 14.30 carnevale dei bambini in collaborazione con l’oratorio parrocchiale presso il palatenda a seguire verrà offerta la merenda a tutti i bambini.

In serata alle 21.00 le porte del palatenda si apriranno per tutti quelli a cui piace la bella musica; un vero e proprio festival della musica che vedrà salire in consolle Marco Marzi, Marco Skarica e per la prima volte a Caraglio ospiti a livello internazionale si esibiranno MERK & KREMONT. Per tutta la notte e fino all’alba festa della birra. In conclusione DOMENICA 08 febbraio si terrà la sfilata di gruppi mascherati.

A fare da apripista sarà, come da tradizione, il CICIU, che poì sarà bruciato al termine della sfilata in Piazza del Peso intorno alle 17.00 al termine festa all’interno del Palatenda.

Dalle 18,30 inizio della polentata aperta a tutti (gradita la prenotazione), polenta e spezzatino 5 €.

Alle ore 21.00 ballo liscio con l’orchestra spettacolo “ I Roeri”

Per info & prenotazioni: MATTIA 329 2516729.