La magia comica degli Strange Comedy al teatro Iris di Dronero

Torna in scena al teatro Iris di Dronero la rassegna di spettacoli “Sim Sala Blink” organizzata e promossa da Blink Circolo Magico, patrocinata dal Comune di Dronero, dalla Provincia di Cuneo e dall’ATL Cuneese. 8 febbraio alle ore 21 sarà la volta del duo magico-comico Stange Comedy. Dopo esser stati tra i migliori artisti del Cirque du Soleil, i due clown, Shelly Mia Kastner e Jason McPherson, faranno divertire il pubblico dell’Iris attraverso uno spettacolo unico al mondo, tanto spassoso quanto surreale, dove i loro oggetti di scena prendono vita. Nello stile dei Muppet, i costumi diventano incontrollabili, i trucchi di magia non riescono creando impreviste situazioni, mentre i due clown cercano di sopravvivere in questo mondo animato catastrofico. Strange Comedy è nota per le folli illusioni, sorprendenti acrobazie e adorabile ed esilaranti clownerie. Che sia nel Cirque du Soleil, ne Le plus Grand Cabaret du Monde, nelle location più esclusive del Varietà europeo, a Tu Sì Que Vales o nei Teatri di tutto il mondo, il duo ha portato risate, sussulti, applausi scroscianti da tutte le età e culture! Il duo si incontra nel 1998 durante la tournée del Cirque Ingenieux tra USA e Mexico dove Shelly era una trapezista e Jason il clown principale. Dopo anni di lavoro insieme, raffinando le conoscenze apprese durante una rigosa formazione (L MDA, Ecole Jaques Lecoq, Ecole Philippe Gaulier, Teatro Barn Celebration, e The San Francisco School of Circus Arts), nel 2006 la coppia crea la compagnia Strange Comedy e si sposa nel 2009. Attualmente vivono in Germania. Mister & Lady Strange si sono esibiti in tutto il mondo, lavorando con il Cirque du Soleil a Las Vegas, con Le Plus Grand Cabaret du Monde a Parigi, per la China Central TV di Pechino, con il Wintergarten Variete a Berlino, il Friedrichsbau Variete Stuttgart e Dasdie Brettl Erfurt in Germania e così via, l’elenco delle loro prestigiose collaborazioni sarebbe lunghissimo. Il segreto del loro strepitoso successo è la somma di molteplici addendi: un talento innato, come la straripante verve comica, ma anche la conoscenza del mestiere, del pubblico, degli strumenti in loro possesso per costruire uno spettacolo travolgente, unico per la varietà delle gag e delle situazioni comiche, unico anche per l’armonia con cui le diverse discipline circensi, quali il teatro di figura, la giocoleria, l’equilibrismo, il cabaret e, ovviamente, l’arte magica, si fondono insieme.

Strange Comedy Show regala 60 minuti di sorprese e acrobazie non-stop, di risate ed emozioni in uno spettacolo davvero folgorante, all’interno del quale i due artisti si muovono con grande destrezza ed armonia facendo sembrare reale anche le situazioni più improbabili: sembrerà di vivere in un cartone animato... Il biglietto di ingresso per lo spettacolo è unico al prezzo di 10 euro, è consigliata la prenotazione che è possibile effettuare chiamando il numero 366.5397023 o consultando il sito web www.blinkcircolomagico.it.