A Cervere manutenzione e sicurezza assumono un... taglio "green". Si tratta infatti del programma di potatura straordinaria delle alberature che insistono su una vasta pluralità di punti sensibili e nevralgici sia nel concentrico urbano che nelle aree frazionali, in particolare Genzano, dove sono stati eseguiti lavori di messa in sicurezza stradale e idrogeologica rispetto ai quali è altrettanto importante la manutenzione del patrimonio verde pubblico al fine di evitare il formarsi di detriti piuttosto che di ostacoli alla visibilità o alla percorribilità delle autovetture.



"Anche in questo caso, così come in altri analoghi, tenendo sempre informato il Consiglio comunale con cui il gioco di squadra si conferma una condizione preziosa, agiamo valorizzando le economie di spesa e le risorse derivanti dai precedenti esercizi di bilancio, per sbloccare interventi fondamentali per la messa in sicurezza del territorio urbano e frazionale e per il decoro e la salubrità dello stesso sotto diversi punti di vista", commenta il Sindaco Corrado Marchisio: "Per questo motivo abbiamo ritenuto opportuno autorizzare un prelevamento di 14.000 euro dal fondo di riserva mutuato dall'annualità del 2019, per attuare un programma qualificante per l'anno in corso, in coordinamento con le opere urbane, viarie e idrogeologiche ricadenti nei medesimi perimetri, da piazza San Sebastiano al corso 4 Novembre, dall'area cimiteriale fino alla strada affiancata dal Naviglio in Grinzano. L'attuazione della delibera, affidata all'ufficio Tecnico municipale che ai sensi di legge provvederà all'affidamento dei lavori a una ditta specializzata, interessa diverse decine di fusti di alberate di varia specie e tipologia, con benefici sia ambientali che per la sicurezza di residenti e automobilisti e la biodiversità".