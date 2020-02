Alpini di Paesana: domenica la “Giornata del tesseramento”, poi l’Adunata Nazionale di Rimini

Gli Alpini di Paesana sono in fermento. Domenica 9 febbraio, con un’intensa giornata, celebreranno la loro “Giornata del tesseramento”: ritrovo alle 9.45 presso il Monumento ai Caduti di Via Roma, cerimonia dell’alzabandiera alle 10, successive deposizione di una corona in onore ai Caduti, sfilata sino alla Parrocchiale di Santa Margherita per partecipare alla Santa Messa che godrà dell’accompagnamento della corale “Giovani voci del Monviso”, operazioni del Tesseramento Ana relativo al 2020 con rinfresco offerto dal Gruppo di Paesana alle 11.45, presso la Sala Incontri di Via Roma, saluti del capogruppo alle 12.45, distribuzione del rancio alpino preparato dai cuochi del Gruppo alle 13 con un menù fatto di 3 antipasti, un primo, un secondo con contorno, formaggio, dolce, caffè, digestivo, l’immancabile vino e acqua servito a 20 euro,

Parallelamente alla “Giornata del tesseramento” (il bollino annuale costa 20 euro), scadrà domenica il termine per dare la propria adesione alla 93^ Adunata Nazionale di Rimini del 10 maggio.

Il programma prevede il ritrovo in Piazza Vittorio Veneto alle 5 del mattino di venerdì 8, la parteza alle 5.30 in autobus Granturismo per Rimini con sosta lungo il percorso per la colazione libera, arrivo alle 13.30, presa di possesso delle camere all’Hotel Morfeo di Marebello con pomeriggio, serata e giornata di sabato 9 completamente liberi.

Domenica 10 sveglia alla 6, partenza per il luogo previsto per l’ammassamento alle 7 e successiva sfilata. Dopo la sfilatasi ripartirà per Paesana dove si arriverà in tarda serata, dopo alcune soste lungo il percorso. La tre giorni romagnola costerà 140 euro.

Informazioni e prenotazioni ai numeri 3397974533 o 3382465345.