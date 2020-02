Aperte le adesioni alla “Crociera dei fiordi” griffata Polaris Viaggi

L’inverno di questo 2020 non è più neppure lontano parente di quelli di un tempo purtroppo ormai andato. Temperature miti, primaverili, quando non addirittura estive con la colonnina del mercurio bel oltre i 20 gradi, come accaduto lunedì 3 febbraio scorso.

“Il freddo? Andiamo a cercarlo laddove è di casa” dice Aldo Bruno, della Polaris Viaggi, la cui agenzia – insieme con tante gite di un giorno, con obiettivo il Carnevale ma non solo – propone due crociere nel Nord Europa.

Dal 29 maggio al 5 giugno: Crociera dei fiordi

Otto giorni e 7 notti a bordo della Costa Deliziosa con porto di partenza e di arrivo a Warnemunde.

Si approderà nei porti di Helsinki, San Pietroburgo e Tallin.

Quote individuali a partire da 1.150 euro comprensivi di tasse portuali, trasporto A/R aeroporto, volo andata e ritorno per e da Stoccolma e pensione completa.

Dal 6 al 13 giugno: Crociera nel Mar Baltico

Otto giorni e 7 notti a bordo della Costa Magica con porto di partenza e di arrivo a Stoccolma.

Si approderà nei porti di Gygnia, Visby, Stoccolma, Helsinki, San Pietroburgo e Tallin.

Quote individuali a partire da 1.400 euro comprensivi di tasse portuali, trasporto A/R aeroporto, volo per e da Kiev, pensione completa ed accompagnatore.

Domenica 16 febbraio: Festa del limone a Mentone

Quote individuale fissata in 42 euro comprensivi di viaggio in Bus GT ed accompagnatore.

Sabato 22 febbraio: Carnevale a Nizza

Quota individuale fissata in 52 euro comprensivi di viaggio in Bus GT, ingresso al carnevale assicurazione medico-bagaglio ed accompagnatore.

Domenica 23 febbraio: Carnevale Valdostano

Quota individuale fissata in 42 euro comprensivi di viaggio in Bus GT, pranzo in ristorante/prosciutteria, assicurazione medico-bagaglio ed accompagnatore.

Domenica 23 Febbraio: Festa della mimosa a Mandelieu

Quota individuale fissata in 55 euro comprensivi di viaggio in Bus GT, pranzo in ristorante/prosciutteria, assicurazione medico-bagaglio e visite come da programma,

Domenica 1 e 8 marzo: Carnevale ad Annecy

Quota individuale fissata in 42 euro comprensivi di viaggio in Bus GT, assicurazione medico/bagaglio ed accompagnatore.

Sabato 7 marzo: 90° Salone dell’automobile di Ginevra

Quota individuale fissata in 65 euro comprensivi di trasporto in pullman Gran Turismo, biglietto d’ingresso al salone dell’auto, assicurazione medico bagaglio ed accompagnatore.

Domenica 8 marzo: Festa della donna con raclette a Courmajeur

Quota individuale fissata in 65 euro comprensivi di viaggio in Bus GT, accompagnatore, navette da Barge, Bagnolo e Bibiana per i punti di raccolta e carico, pranzo in ristorante con bevande incluse ed assicurazione medica.

Domenica 15 marzo: Carri Fioriti a Sanremo

Quota individuale fissata in 39 euro comprensivi di viaggio in Bus GT ed accompagnatore.

Domenica 15 marzo: Festa del vento a Ceriale

Quota individuale fissata in 35 euro comprensivi di viaggio in Bus GT ed accompagnatore.

Giovedì 19 marzo: Festa del papà alle Terme di Prè Saint Didier di Aosta

Quota individuale fissata in 85 euro comprensivi di viaggio in Bus GT, ingresso al complesso termale, aperi-time ed accompagnatore.

Sabato 21 marzo: Primo giorno di primavera a Firenze

Quota individuale fissata in 100 euro comprensivi di viaggio in Treno Veloce Frecciarossa, trasferimenti a7r alla stazione ferroviaria, pranzo in self-service ed accompagnatore..

Punti di raccolta saranno disseminati nel Saluzzese e nel Pinerolese.

