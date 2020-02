Promo skipass 2x1 (con prova del bacio) per San Valentino a Pian Munè di Paesana

L’amore si celebra ogni giorno, ma San Valentino è sempre una festa speciale e Pian Munè, la stazione sciistica di Paesana, lo festeggia con serate speciali e promozioni.

Chi vuole trascorrere una serata romantica può farlo nei due rifugi: a 1535 m dove si arriva con la macchina oppure a quota 1870m, raggiungendo la baita a piedi o con il gatto delle nevi

In entrambi i rifugi il menù fisso viene servito a 25 euro.

Per chi scia e per chi si ama, c’è invece il “Promo di San Valentino sulle piste” con lo skipass 2x1

previa “Prova Bacio” alla Bbiglietteria immortalata dalla tradizionale foto ricordo.

Per chi ciaspola, sabato 15 febbraio, “Yoga in quota” con salita in seggiovia alle ore 7 per raggiungere il punto panoramico sul Monviso e “saluto al sole” con Andrea Pons

Iscrizioni al numero 3284930973

Il week end si concluderà la domenica con il concerto di rock italiano in quota del gruppo Ex Peer, alle ore 12 all’arrivo seggiovia.

Info e Prenotazioni scrivendo via whatsapp al numero 3286925406