Racconigi: al via “passapORTO.bio” con Solare collettivo onlus

Dopo il successo dell’esperienza degli scorsi anni, Solare Collettivo Onlus organizza il quarto “viaggio”per la coltivazione di un ORTO SANO, SALUTARE, SOSTENIBILE.

Un’ opportunità, a disposizione di tutti gli appassionati dell’orto, per incontrarci e condividere dubbi, conoscenze ed esperienze per scoprire tutti i segreti di una coltivazione biologica e permettere quindi di ottenere un orto eccellente, salutare e sostenibile riducendo/ eliminando l'utilizzo di pesticidi e concimi chimici, dannosi come ben sappiamo per il futuro del pianeta e dannosi allo stesso tempo anche per la nostra stessa salute.

Con il patrocinio del Comune di Racconigi il corso si terrà a Racconigi presso il Centro di Aggregazione Giovanile ex G.I.L. in via Divisione Alpina Cuneense n.20.

Sono previsti quattro incontri e una uscitA sul territorio:

1° INCONTRO – Giovedì 5 Marzo 2020 - ore 20.30-22.30

- Agricoltura indigena:

antiche e moderne visioni agricole per andare oltre il biologico

Relatore:Stefano Vegetabile responsabile del progetto agricolo de L’ecovillaggio LaCasaRotta

2° INCONTRO - Giovedì 12 Marzo 2020 - ore 20.30-22.30

- LA VISIONE DELL’ORTO NELLA POPOLAZIONE MAYA::

Biodiversità e condivisione

Relatore: Dulce Maria Chan Cab orto collettivo “La Milpa”

3° INCONTRO - Giovedì 19 Marzo 2020 - ore 20.30-22.30

- L'AGRICOLTURA BIOLOGICA NELL'ORTO E NEL FRUTTETO:

fertilizzazione organica (come fare un ottimo compost), consociazioni, rotazioni e alternanze.

Relatore: Gemma Tavella, esperta in agricoltura biologica, presidente Terra Sana Piemonte.

4° INCONTRO – Giovedì 26 Marzo 2020 - ore 20.30-22.30

- LA DIFESA DELLE PIANTE CON PRODOTTI NATURALI, SENZA USO DI PESTICIDI CHIMICI:

l'utilizzo di preparati vegetali, metodi e strategie naturali nella difesa delle piante.

Relatore: Eden Ferrari esperto fitopatologo e fitopreparatore di estratti vegetali per le piante.

USCITA sul TERRITORIO – un Sabato di fine Aprile inizio Maggio visita all'Azienda Agrobiologica "La Praglia" ad Avigliana.

Al momento dell’iscrizione ai partecipanti sarà richiesto un contributo di 20 euro comprensivo di iscrizione all’Associazione e contributo per gli incontri e l’uscita sul territorio.