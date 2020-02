A marzo al via un nuovo percorso di Mindfulness a Cuneo

A breve prenderà il via l'edizione primaverile del percorso di Mindfulness organizzato a Cuneo dal Centro di Psicologia Clinica e Psicoterapia in collaborazione con Studio Emovere.

Il percorso durerà 8 settimane nelle quali si avrà modo di imparare diverse pratiche di meditazione e di sperimentare come utilizzare questo tipo di consapevolezza per gestire meglio lo stress nella vita quotidiana.

Il percorso è indicato come prevenzione per chi desidera coltivare il proprio benessere, ma anche in caso di stress, ansia, disturbi psicosomatici e per chi svolge una professione di aiuto.

È prevista una serata informativa libera, gratuita e propedeutica al corso martedì 18 febbraio, ore 20.30, nei locali del centro in via Alba 14, Cuneo.

Gli incontri saranno condotti dalla dott.ssa Benedetta Vicino, psicologa, psicoterapeuta, insegnante di mindfulness secondo le linee guida internazionali.

Per chi invece ha già esperienza di Mindfulness o meditazione è in programma una giornata di pratica intensiva domenica 15 marzo, presso Cascina Zumaglia a San Pietro del Gallo.

Una giornata di pausa dallo stress e la frenesia, immersi nella natura e nel silenzio, per iniziare la primavera prendendosi cura di sé. La giornata sarà condotta dalle dott.sse Simona Ingaramo, Arianna Piacenza e Benedetta Vicino, psicologhe, psicoterapeute, insegnanti di Mindfulness secondo le linee guida internazionali; il costo è di 50 €.

Proseguono inoltre gli incontri mensili del lunedì per continuare a praticare all'interno di un gruppo di persone che hanno esperienza di Mindfulness o meditazione.



Per maggiori informazioni puoi prendere visione del pieghevole allegato o contattaci al 3477202831 o via mail all'indirizzo info@centropsicologiacuneo.it