A Castellinaldo tre chilometri tra i vigneti più suggestivi: al via i lavori per la strada del Barbera

Da circa una quindicina di giorni sono iniziati i lavori per la realizzazione della "Strada del Barbera" attraverso la sistemazione di una serie di strade interpoderali tra i vigneti sulla parte collinare di Castellinaldo.

Il percorso enoturistico (3 km di camminamenti) sarà realizzato in bitume ecologico di colore marrone, per rendere l'impatto visivo più simile all'ambiente naturale. Il costo totale dei lavori è di circa 225 mila euro finanziato all'80°% dal Psr e il 20% dall'associazione strade interpoderali e cannoni antigrandine. La ditta interessata alla realizzazione della pavimentazione è la Spinardi di Rodello d'Alba.

"I lavori saranno ultimati in primavera e ci sarà l'inaugurazione da parte dei promotori dell'iniziativa: l'associazione Vinaioli di Castellinaldo - spiega il vice sindaco Enrico Marsaglia -. Il percorso panoramico sarà accessibile sia a piedi che in bicicletta e abbellito da panchine, fiori e steli d'artista per rendere più suggestivo ed unico l'attraversamento".