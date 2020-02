A scuola di robotica educativa: laboratori STEM*LAB nelle scuole primarie di Spinetta e Bombonina

A marzo, presso l’Istituto Comprensivo di Cuneo Borgo San Giuseppe, verranno avviate, a Spinetta e Bombonina (e il prossimo anno a Madonna Grazie), i laboratori STEM*LAB – Scoprire Trasmettere Emozionare Motivare.

I laboratori sono possibili grazie al bando “Nuove generazioni” – Con i Bambini Impresa Sociale e grazie all’appoggio del Comune di Cuneo.

Il progetto quadriennale vede coinvolti 38 soggetti provenienti da Lombardia, Piemonte Campania e Sicilia.

Gli STEM*Lab sono aule attrezzate con computer, LIM, tablet, robot educativi, Lego, ma anche materiali di recupero, bulloni, viti, fili, led, perline, che restereranno aperti in orario scolastico e occasionalmente extrascolastico dove alunni e famiglie potranno scoprire la connessione fra discipline STEM (scienza, tecnologia, matematica, ingegneria), materie scolastiche e attività quotidiane.

Le attività saranno curate dalle insegnanti che coinvolgeranno tutti gli attori in scenari dove si fondono collaborazione, scienza, immaginazione e creatività.

Nei giorni scorsi, in questo quadro, si sono tenute le attività di formazione e workshop con la supervisione del Museo Nazionale della scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci (museoscienza.org) con Patrizia Cerutti, responsabile dei programmi educativi, Stefano Buratti e Donato Vozza, che si fanno promotori, nelle scuole, delle metodologie innovative come inquiry based learning, tinkering e making come strumenti potenti ed inclusivi per lo sviluppo delle competenze di base e la costruzione della cittadinanza attiva.

La robotica educativa porta in aula i robot educativi: macchine programmabili pensate per essere strumenti didattici adatti alle varie fasi dell’apprendimento. Ce n’è per tutti i gusti: robot semplici e dalla faccia simpatica per i bambini della scuola primaria, robot da assemblare e programmare per la scuola secondaria, per i più grandi anche schede programmabili da trasformare in veri e propri robot con processi ingegneristici. Insomma, i robot vanno bene per tutti, grandi e piccini.