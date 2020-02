Sanremo 2020: Georgina Rodriguez sul palco con due abiti "targati Cuneo"

In occasione della 70°esima edizione del Festival di Sanremo, Georgina Rodriguez ha indossato due creazioni realizzate appositamente per il palco dell’Ariston dalle conosciutissime stiliste Alessandra Rinaudo e Nicole Cavallo.



Per il debutto di Georgina Rodriguez al Festival di Sanremo, la prima - in quanto Chief Artist Director di Pronovia - ha creato un abito realizzato in esclusiva per lei che risultasse leggero e prezioso allo stesso tempo e che esaltasse la sua femminilità.

Il vestito indossato da Georgina è un modello a sirena con un’elegante scollatura off-shoulder che incornicia il suo decolleté con estrema classe. Il pizzo chantilly ricamato all-over con filigrane e perline dorate valorizza l’incarnato di Georgina e la fa risplendere di un’eleganza senza tempo, mentre le lunghe maniche aderenti esaltano la raffinatezza del suo look.

Per il tango, invece, il team creativo di Nicole Milano, sotto la supervisione artistica di Nicole Cavallo - Creative Director – , ha creato un abito su misura che rispecchiasse l’eleganza di Georgina e che lasciasse, al tempo stesso, un’estrema libertà di movimento durante il ballo.

Il risultato è un look raffinato e glamour allo stesso tempo: il design aderente del vestito in tulle stretch e pizzo valorizza la silhouette di Georgina, mentre le frange cucite sui bordi amplificano il movimento seducente dell’abito durante il tango. Il tessuto ricamato con un effetto all-over di paillettes nere dona all’abito una tridimensionalità luminosa e fa risplendere Georgina Rodriguez di uno charm assoluto.

Il vestito è stato confezionato a mano nella sartoria di Nicole Milano e ha richiesto più di 45 ore di lavoro e sublimazione dei dettagli.

L’abito couture disegnato da Alessandra Rinaudo per Georgina Rodriguez è stato realizzato a mano con maestria sartoriale ed è reso unico dalla creatività della stilista che così descrive l’esperienza: “Quando si è presentata l’occasione di creare un abito da sera per Georgina Rodriguez a Sanremo ho desiderato incontrarla e ho cercato di capire come poter esaltare la sua personalità e la sua bellezza. Ho studiato la sua femminilità e ho iniziato ad abbozzare un vestito che potesse rappresentare al meglio la sua sensualità ed eleganza – così ho ideato questo abito, che con la sua essenzialità dei tagli e la sua ricchezza dei tessuti ha fatto risplendere Georgina come un gioiello sul palco dell’Ariston”.