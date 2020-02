Criptovalute: il mercato ha preso vita, nascono sportelli per comprare Bitcoin e altre monete digitali

Il termine criptovaluta oramai è entrato a far parte del nostro dizionario: tutti abbiamo più o meno un’idea di cosa significhi, pur non sapendone spiegare appieno il funzionamento ma entrando ogni giorno di più in contatto con questa tecnologia finanziaria che, seppur con nomi diversi, oramai è entrata a far parte a tutti gli effetti della nostra quotidianità. Negli ultimi anni, soprattutto con il boom di fine 2017, l’interesse globale nei confronti delle criptovalute è letteralmente esploso, tanto da convincere i grandi protagonisti della finanza a prendere posizione rispetto, nonostante questo mercato sia ancora in fase di consolidamento. Nel corso del 2019, infatti, il numero di monete digitali è aumentato, nonostante si sia notata una maggiore attenzione verso le valute più conosciute.

Il 2020 inoltre, dovrebbe essere anche l’anno dell’oramai nota criptovaluta di Facebook che, secondo gli esperti, farà irruzione sul mercato non prima dell’estate. Tutto questo farebbe pensare ad una grande annata per le criptovalute: perché allora ancora tanti potenziali utenti faticano a fidarsi di una tecnologia nata per dare maggiore controllo e sicurezza? La difficoltà di fare il primo passo. Per ovviare a questa difficoltà, è nato a Milano il primo store dedicato a tutti coloro che sono interessati a scoprire questo nuovo settore finanziario o coloro che, pur essendo più esperti, hanno bisogno di una consulenza professionale: LaMiaBanca.

Situata in Via Kramer, angolo via Nino Bixio, LaMiaBanca offre servizi specifici per rendere immediato e funzionale l’inizio del proprio percorso di investimento nel mondo della tecnologia Blockchain. Oltre ad un personale preparato e ad un network di professionisti e specialisti, LaMiaBanca offre un servizio di creazione di conti correnti in criptovalute, carte di credito del circuito Visa e un ATM POINT di ultima generazione in negozio, così da poter operare in totale tranquillità e con il supporto di tecnici che sapranno insegnarti ad utilizzare gli strumenti tecnologici, rendendoti completamente indipendente: un nuovo modo di vivere la banca, grazie anche alla partnership con ChainBlock, uno dei principali attori di questo settore.